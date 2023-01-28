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貼心男友「動不動就喊窮」　吃完200元餐...噴1句話！妹子想分手

▲▼情侶,牽手,接吻,墊腳,放閃,約會。（圖／記者黃可昀攝）

▲男友吃完200元的餐點，就會秒喊窮！（示意圖／非當事人／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

說到錢就怕傷感情！一名女網友訴苦，男友生性節儉，每天吃飯花費限制100元左右，但每周會空出一天，陪原PO吃好一點的餐點，一人約200元左右，殊不才吃飽，男友總會冒出一句「好窮喔，最近花太多錢了」；就連主動送原PO小禮物，事後也會說「不能買，買了就沒錢了！」讓原PO有莫名的壓力感。

一名女網友在Dcard上以「覺得男友很窮」為標題透露，男友對她很好又體貼，也總是處處照顧她的情緒，唯獨金錢觀「就是省得很誇張」，讓原PO常常萌生分手的念頭。

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原PO實際舉例，如果某樣東西漲5至10元，就算價格仍在50元內，男友就狂碎唸嫌貴；嚴格限制吃飯開銷維持100元左右；男友每周有一天會和原PO吃好一點，一餐約200元，吃完後就會哀號「好窮喔，最近花太多錢了」等上述狀況。

另外，男友要報名升學考試，只報2至3間卻不敢跟家裡拿錢，原PO只好代墊其中1間的學費，結果錢一去不復返，「每次講到欠錢這件事，我覺得很尷尬，感覺對方也很不開心。」

「常常覺得相處起來很煩躁！」原PO坦言，儘管男友常常貼心送小禮物，但她最怕收完禮物後，就會聽到對方喊窮，久而久之，就會讓原PO感到莫名的壓力感，「收東西都沒有快樂的感覺了！」

對此，原PO也陷入矛盾直呼，感覺兩方家庭經濟有差異，她至今不知如何調適心情，「感覺不適合走到以後，但他又是最能包容我個性的人」，因此求問大家的看法？

文章曝光後，一票網友搖頭回應，「做什麼都要聽對方喊好窮，真的會很煩，是不想花錢？還是真的很窮？」「真心建議早斷早好，價值觀差異可能無解，縱使他變有錢人，也不太可能改變花錢習慣，但他沒有做錯任何事，也不是價值觀偏差，只是長期生活環境、教育等讓他習慣節儉。你不能接受這樣的他，遲早也是會因為這問題分開」、「一直喊窮，是真的會一直窮下去的。有志氣的人是會閉嘴，再想辦法怎麼賺錢」、「那麼在意錢的人...真的會忘記還錢嗎？還是選擇性忘記」。

不過也有人認為，「覺得男生不是看他窮不窮欸，是看他願意在你身上花多少？假設有100塊會給你90塊，跟其他男生有1萬給妳1000，你要選擇哪個？學生時期會這樣真的難免」、「如果愛對方，可以考慮幫多付一點，不要被大眾認為的價值觀綁架，愛>煩的話，就維持現狀或著幫他改善，就可以少聽一點抱怨；煩>愛的話，可以分手也可以有很多對策」。

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