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新閣揆大仁哥暖男形象　學者分析：藍營若激烈問政會有反效果

▲▼總統府宣布陳建仁出任行政院長記者會 蔡英文 蘇貞昌 陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）

▲總統府宣布陳建仁出任行政院長。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文27日召開記者會，正式宣布由前副總統陳建仁出任行政院長，並定調是「溫暖堅韌」的內閣。對於這一人事安排，台灣師範大學東亞學系教授范世平說，陳建仁的個性相對蘇貞昌溫和許多，未來的朝野關係應會比較和緩；此外，陳建仁已有一定的社會形象，如果在野黨打太用力，反而會像在欺負老實人，「太激烈的問政對國民黨反而不好，會適得其反」。

范世平受訪表示，陳建仁跟蔡英文的關係密切、互信基礎非常深厚，且個性到形象都相對蘇貞昌溫和許多，可以想見未來的朝野關係會比較和緩。范提到，陳建仁藍綠色彩不明顯，父親甚至是高雄白派的創始者，與王金平、藍營的關係密切。

范世平認為，藍營當然對陳建仁還是會有所批評，例如質疑他過去護航高端疫苗等，但以陳建仁的社會形象、個性到家庭，「很多質疑的事情，他都有解釋的空間」；范說，陳的社會形象正面，有宗教界的地位，還是馬英九時代提名的中研院院士，「即便藍營的人對他有意見，但陳的好感度應該比較高」。

至於陳建仁與蘇貞昌，是個性背景截然不同的兩人，范世平說，蘇貞昌是律師出身，擔任過美麗島辯護律師，口才犀利，辯才無礙，富有戰鬥精神，且選舉經驗豐富；反觀陳建仁則是一位單純的學者，受的是科學訓練，所以「蔡英文提到的溫暖堅韌，的確是陳建仁給人的感受，這點他的形象相對正面。」

范世平說，有人認為陳建仁的行政經驗不足，但實際上，陳也當過衛生署長、國科會主委，行政經驗應該沒問題；且再加上副院長是前桃園市長鄭文燦，行政經驗豐富，一定會是有力的協助。

但面對接下來1年左右就是2024總統立委選舉，陳建仁能否扛起「戰鬥內閣」？范世平觀察，陳建仁面對衝突時，例如過去的軍公教年金改革，他展現的是誠意跟溝通，而不是直接的對撞，「我自己認為就是說，以他的人格特質，藍營如果打太大力反而會傷」。

范世平說，陳建仁已經有一定的社會形象，如果打太用力，反而會讓人家覺得在欺負老實人，「太激烈的問政對國民黨反而不好，會適得其反」；過去蘇貞昌強勢，國民黨可以強硬回應，但陳建仁相對柔軟，用很強勢的做法反而會有反效果。

范世平也提到，不認同外界評價陳建仁是「看守內閣」，台灣政治變化很大，不要說什麼等著下台，陳建仁其實還有很多事情可以做，「對於明年選舉，他也是會有很多重要意義，包含政策、很多措施等等」。

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