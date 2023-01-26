　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女大生被撿屍！2男「車上洩慾」完事丟包　她慘遭路過駕駛撞死

▲▼ 女大生被性侵後丟包路上，下秒被撞死。（圖／翻攝自IG）

▲ 布魯克斯在學校附近的酒吧喝得爛醉，遭性侵後丟包。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國路易斯安那州發生一起恐怖事件，一名女大生在酒吧喝得爛醉，和當天第一次見面的4名男子一起離開，卻被其中2名男子撿屍，在車上遭到性侵後丟包路邊，未料被一輛路過的轎車當場撞死。

根據《每日星報》，19歲女子布魯克斯（Madison Brooks）就讀路易斯安那州立大學二年級，日前在學校附近的酒吧遇見28歲的埃弗里特．李（Everett Lee）、18歲的卡佛（Casen Carver）、華盛頓（Kaivon Deondre Washington）和一名身分不明的17歲少年等一行人，5人整晚不停喝酒。

他們一起離開酒吧時，布魯克斯已經喝得爛醉，走路不穩、無法保持平衡。卡佛向警方供稱，他們5人都上了同一輛車，接著華盛頓和17歲少年要求布魯克斯在後座和他們車震，布魯克斯也同意，但她當時其實已經醉到無法分辨是非。

完事後布魯克斯要求他們載她回家，卻說不出確切地址，這群男子便將她丟包在路邊。當時是15日凌晨3時，布魯克斯站在沒有燈光的地方，這時一名路過的駕駛沒有注意到她在路邊，當場開車撞上她。她送醫急救後仍因傷重不治，死亡當時血液中酒精含量為0.319%，高達該州法定上限的4倍。

撞上布魯克斯的駕駛在車禍發生後馬上停下，沒有受傷也沒有被捕。布魯克斯在酒吧結識的4名男子則涉嫌三級性侵罪，代表嫌犯清楚受害者當時處於昏迷或精神異常，無法抵抗或理解行為的狀態，不過埃弗里特．李及卡佛據稱當時雖待在車上，但沒有參與性侵。

路易斯安那州立大學23日發表聲明哀悼，稱讚布魯克斯是一名潛力無窮的年輕女性，卻受到如此可怕的遭遇，希望法律能夠伸張正義。此外，布魯克斯和4名嫌犯中的3人都未達美國法定飲酒年齡（21歲），該校對此也承諾與當地企業合作，杜絕未成年飲酒行為。

ET快訊
鹿港老街驚見「C300卡住」　糗炸畫面曝
折手指會變粗？　醫折60年驚人結果曝
美女大生被2男「車上洩慾」丟包　她慘遭撞死
快訊／36歲女初四失蹤　今離奇陳屍自家風水池塘
快訊／林書豪正式加盟PLG　陳建州發聲了
台人放鳥飯店遭痛罵！　日本人逆風點「店家也有問題」
快訊／柯文哲副手條件曝光！「女性、中南部、企業或財經界」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

教師也撐不住！通膨讓英國人難度日　受薪階級慘求助食物銀行

狼醫錄14少女「上半身全裸」不雅影片！　健檢成偷拍死角

女大生被撿屍！2男「車上洩慾」完事丟包　她慘遭路過駕駛撞死

南韓寒流凍壞了！一開水龍頭就「結成冰柱」　體感溫度下探-29.2℃

信徒「瘋爬吊車」獻花祭神！超載翻覆砸死4人　恐怖瞬間曝光

南韓檢警破獲「大麻供應鏈」！財閥子孫、演藝圈皆涉案　起訴17人

有人昏倒！警察破門闖入店家救援　結果竟是「裝置藝術」

前女友有新歡　「把妹達人」抓狂80多刀捅死她！恐被關到死

美國眾議員提決議案　呼籲美承認台灣獨立

美國加州農場槍擊釀7死！66歲華裔移工出庭受審　正面照曝光

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

內閣人事出爐！鄭文燦任副閣揆　林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

南橫下雪宛如童話世界　遊客興奮嗨喊：很有層次！

阿公午休把「毛毯當枕頭」　萌娃怒抽掉：被被要用蓋的

財神到！7-11開出3張千萬發票　全聯開出200萬發票特獎

教師也撐不住！通膨讓英國人難度日　受薪階級慘求助食物銀行

狼醫錄14少女「上半身全裸」不雅影片！　健檢成偷拍死角

女大生被撿屍！2男「車上洩慾」完事丟包　她慘遭路過駕駛撞死

南韓寒流凍壞了！一開水龍頭就「結成冰柱」　體感溫度下探-29.2℃

信徒「瘋爬吊車」獻花祭神！超載翻覆砸死4人　恐怖瞬間曝光

南韓檢警破獲「大麻供應鏈」！財閥子孫、演藝圈皆涉案　起訴17人

有人昏倒！警察破門闖入店家救援　結果竟是「裝置藝術」

前女友有新歡　「把妹達人」抓狂80多刀捅死她！恐被關到死

美國眾議員提決議案　呼籲美承認台灣獨立

美國加州農場槍擊釀7死！66歲華裔移工出庭受審　正面照曝光

王大陸認愛1個月「飛大馬見家長」！　緊摟女神蠻腰溫柔燦笑

初二狠殺妻破案！男落網滿身血　原因曝光：為錢釀悲劇

快訊／今增21死！本土+18934　11例病故未接種3劑以上疫苗

半導體設備商科林研發將裁員7%　研發部門資本支出不受影響

教師也撐不住！通膨讓英國人難度日　受薪階級慘求助食物銀行

高雄工人維修時「誤觸220伏特」身亡　雇主及工務經理下場曝光

郎美囡／假如沒有打炒房草案　2023房市就能一飛沖天？

4年選3次　蔡培慧拚立委補選「不能放棄期待改變的南投人」

全台面積最大！新竹千年神木群步道景色絕美　壯觀畫面曝　

男爬海諾南山…因高山症受困　空勤總隊出動黑鷹直升機救援

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

國際熱門新聞

她「9年前去世丈夫」突現身餐廳　16秒片引熱議

貨櫃傳求救聲！打開驚見10歲童「漂流3千公里」

飛機發動機沒關！地勤走過被吸入慘死

日大雪影片曝！5000人受困　上班族爆生命危險

Google冷血裁員　20年工程師被「搧耳光」

愛愛時「陰莖骨折」案例暴增！醫曝這姿勢最易受傷

女老師愛上囚犯！辦公室「大玩脫衣視訊」

運牛16頭死2頭！印度男遭重判終身監禁

59歲富豪睡遍AV女優終收山！婚後才知嫩妻真實身分

女大生被撿屍後丟包　半夜站路邊慘遭撞死

災難來了！法國電價帳單「飆漲1200％」

火辣DJ被勒斃！折疊塞行李箱棄屍垃圾桶

人妻愛愛痛爆　懷孕才知有2個陰道

烏克蘭首證實　鹽礦重鎮蘇勒答爾宣告淪陷

更多熱門

相關新聞

美加州農場槍擊7死　華裔移工出庭受審

美加州農場槍擊7死　華裔移工出庭受審

美國加州近來連續爆發2起大規模致命槍擊案，導致18人失去性命，兇嫌皆為年屆退休的華裔男性移工。66歲的中國籍公民趙春利（Chunli Zhao，音譯）於當地時間23日在北加州濱海城鎮半月灣（Half Moon Bay）兩座蘑菇農場槍殺7名亞裔和西語裔同事後開車至警局自首，目前檢方已確定其犯案動機。

美官員：次世代疫苗有效預防XBB亞變種感染

美官員：次世代疫苗有效預防XBB亞變種感染

川普「臉書IG帳號」要復活了！

川普「臉書IG帳號」要復活了！

白宮：拜登致電英法德義領袖　商討援烏抗俄

白宮：拜登致電英法德義領袖　商討援烏抗俄

微軟雲端服務中斷　公司回應了

微軟雲端服務中斷　公司回應了

關鍵字：

撿屍北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

砲友變男友　談戀愛超前衛4女星

4歲女童肚子驚現1公尺長白點　醫搖頭：一輩子毀了

不孕但公婆疼…她還在感動卻聽到超心寒對話

初二圍爐！餐桌出現超胖孫佔位置

她「9年前去世丈夫」突現身餐廳　16秒片引熱議

7-11開出張千萬發票！中獎名單快看

鷹眼受重傷「是為了救家人」！

三寶逆向衝南橫遭逼退　影片超舒壓

人妻不信夫外遇　弟怒帶姊捉姦

12生肖財運大公開　2生肖財運超好：需克制慾望

開春財神到！　3星座、3生肖發了

23歲女兒和媽男友見面　意外發現是她砲友

過年親戚送整箱玩具給兒子　母打開一看傻了

5個「洗頭壞習慣」難怪頭髮掉不停

初五迎財神！5大習俗禁忌一次看

更多

最夯影音

更多
一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才
過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

內閣人事出爐！鄭文燦任副閣揆　林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

內閣人事出爐！鄭文燦任副閣揆　林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面