吃火鍋突然爆炸！男大生衣服著火「毀容休學」　店家只用2萬塊打發

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞21歲男大生丘漢琛與家人吃小火鍋時，不料火鍋突然爆炸起火，導致他們一家5口全被燙傷。達到二度燒傷的丘漢琛傷勢最為嚴重，他在事發當時不僅衣服著火，導致手部燒傷，就連臉也慘被灼傷，數月後仍無法恢復過去模樣，面臨毀容風險。

綜合當地媒體報導，這起恐怖意外發生於2022年9月。當時，丘漢琛一家開心來到蕉賴（Cheras）一家餐館，但他們開始用餐不久後，其中2個小火鍋的火就熄滅了，一名女店員前來替他們點火，不料女店員才剛將固體酒精擠到燭台，火鍋就突然發生爆炸並噴出烈火，火花和酒精直接濺到距離火鍋最靠近的丘漢琛，導致他的衣服起火。

▲馬來西亞一名男大生吃小火鍋時突然發生爆炸，導致他可能毀容，下同。（圖／翻攝自Facebook）

父母見狀，立刻用手拍熄丘漢琛身上的火，但他的手和臉部都已嚴重燙傷，必須馬上到醫院掛急診，而他的2位妹妹也因衣服沾到火苗起火受傷。丘漢琛一家都受到了程度不同的燒傷，必須靜養一段時間才能恢復，而他的傷勢最為嚴重，達到二度燒傷，因此他住院4天後，還在家休養了1個月，每隔3天就要到醫院檢查，生活大受影響。

醫師告訴丘漢琛，他的傷至少需要一年來復原，而且臉部也可能無法恢復到過去的模樣，甚至還可能留下疤痕和毀容，然而丘漢琛卻認為，店家並未對他們表現出應有的誠意。在2次談判後，店家將和解金額從馬幣2000令吉（約新台幣1.4萬元）提高到3000令吉（約新台幣2萬元），同時附上面額高達馬幣1000令吉（約新台幣7000元）的火鍋餐券，但丘漢琛卻對此並不滿意。

他指出，「我受傷後完全無法上學，導致我提前支付了馬幣1萬令吉（約新台幣7萬元）的學費形同打水漂，而且我的醫藥費就至少要馬幣3萬令吉（約新台幣20萬元），加上其他家人的醫藥費和精神損失費，我覺得店家至少需賠償我們馬幣8萬令吉（約新台幣55萬元）才算公道。」丘漢琛目前已將律師函寄給餐館，希望從民事角度進行索賠。

丘漢琛也表示，其實當晚店家並不是第一次為他們點火時就著火，當小火鍋第一次沒火時，其中一名店員是先將小火鍋拿開，然後才將固體酒精倒入燭台再把火點上，但另一名年輕女店員卻沒有這麼做，「她使勁搖了搖固體酒精後，就直接將酒精倒入燭台，但其實燭台裡面是還有一些火的」。丘漢琛指出，他希望他的遭遇能讓民眾謹慎及小心，不要成為下一個受害者了。