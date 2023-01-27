▲高雄首座專業滑板場地春節開放試營運，搭捷運就能到。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄滑板族新聖地！位於青埔捷運站下方的滑板場為高雄首座專業滑板場地，規劃有初、中、專業級玩家設施，階梯平台、Mini ramp、碗型平台、轉向台等。全新場地利用春節期間開放試營運，玩家只要搭乘捷運就能輕鬆到達，後續也將收集玩家意見，以利農曆年後正式啟用營運。

青埔捷運站下方滑板場為高雄市首座專業滑板場地，當時是滑板委員會的青年朋友，一直想利用捷運軌道下方空間來推動滑板運動，同時希望熱愛滑板的朋友都能搭捷運一起來運動，最後終於和運發局在青埔捷運站找到適合場地。

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▲青埔滑板場規劃有初、中級及專業級玩家之設施，如階梯平台、碗型平台、轉向台、平杆等多項極限運動設施。（圖／記者賴文萱翻攝）

目前青埔滑板場規劃有初、中級及專業級玩家之設施，如階梯平台、碗型平台、轉向台、平杆等多項極限運動設施，深受高雄市滑板運動協會理事長張翔峻的肯定，未來場地將採開放式管理。市府也趕在農曆春節對外試營運，期間將持續收集玩家意見，以利農曆年後正式啟用營運。

運動發展局侯尊堯局長表示，陳其邁市長非常重視的滑板族青年朋友的運動設施，因為滑板已列為2020年夏季奧林匹克運動會新增項目之一，且近年來也增加許多滑板人口。

▲▼高雄首座專業滑板場地來了！春節開放試營運，搭捷運就能到。（圖／記者賴文萱翻攝）

目前高雄除苓雅區的青少年運動園區極限運動場有滑板場地外，北高雄的橋頭區的青埔滑板場也已開放使用，玩家能有更多好去處。

運發局也預告，未來在南高雄還會再規劃一座滑板場，透過硬體設施的興建，希望能吸引更多玩家的投入，打造高雄成為青少年運動城市。