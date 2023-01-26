走春兼打卡！新北市圖「網紅」圖書館　不出國也能拍網美照

▲新北市圖10間「網紅」圖書館。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

想拍網美照，到圖書館也可以！透明貨櫃屋、「霍格華茲」學院風、浪漫星空玻璃星球、百年花磚古厝、復古懷舊明星化妝間、還有充滿異國風情的悅讀角，迎接農曆春節到來，新北市圖書館特別開放10間「網紅」圖書館提供民眾過年走春拍照，邀大家新春期間到圖書館與閱讀來場美好邂逅。

新北市立圖書館表示，過年期間除了吃喝玩樂，也是暢遊書海療癒心靈和「充電加油」的良機。新北市立圖書館大年初五起正式開館服務，特別推薦全市9間高顏質的「網紅」圖書館，分別是總館、江子翠分館、林口東勢閱覽室、三重南區分館、淡海小書房、五股分館、五股守讓堂、新店分館、瑞芳分館以及平溪分館，並且開放民眾過年走春拍照，邀大家利用年假來趟動靜皆宜的書香行春之旅，找個舒適的座位，看幾本自己喜歡的書，享受久違的舒心自在，豐饒一整年心靈養分。

新北市立圖書館說，休閒峇里島風、浪漫地中海風、靜謐的日式禪風、慵懶隨興的復古美式風、清新北歐風、鄉村南法風、典雅英倫風，總館私藏7個夢幻閱讀空間，讓你一秒置身國外；淡水輕軌隱藏版透明貨櫃屋，打造出乾淨透明的空靈視覺，不但可以輕鬆享受美好的閱讀時光，還能拍出風格獨特的文青網美照。

另外，林口超浪漫星空圖書館除了看書，還可以看星空，浪漫指數百分百！唱片音軌打造的三重南區分館，除了「黑膠」體驗區，還有明星化妝間，不但可以免費聽黑膠音樂，還可以留下美麗的紀念。藝術感十足的新店分館，畫框單人座與唯美畫室打造的閱讀空間，還有「霍格華茲」學院風的江子翠分館、「鐵道私房景點」的平溪分館、以及獨一無二台式美學的五股守讓堂「三讓文房」。

新北市圖邀大家閱讀打卡迎新春，1月26日大年初五起至2月5日農曆十五只要至9大「網紅」圖書館閱讀走春，並拍下網美照，分享至個人臉書並至新北市圖FB指定貼文，即有機會抽中各「網紅」圖書館專屬的「閱讀伴手禮」。詳細活動資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢。