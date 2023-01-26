侯友宜初五赴慈法禪寺禮佛　祈求社會祥和、市民安康

▲新北市長侯友宜至土城慈法禪寺參拜，致贈香油錢及發放新春福袋。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

今（26日）農曆大年初五，新北市長侯友宜先後前往樹林中道淨苑、土城慈法禪寺禮佛參拜，祈求社會祥和如意、市民安康，並感謝慈法禪寺長年對社會公益、教育的關懷及付出。侯友宜並發放福袋給信眾，祝福新的一年平安健康，兔吉利來。

侯友宜表示，宗教是安定社會的重要力量，幾十年來慈法禪寺投入公益、教育事業不遺餘力，除長年關懷身心障礙者及更生人等社會弱勢群體，讓社會充滿正面能量，也秉持照顧鄰里的理念，舉行長者聚餐，促進長者與社區交流，增進情誼。

慈法禪寺住持淨耀法師表示，新春過年期間慈法禪寺特別舉辦「供佛齋天大法會」，祈願新的一年大眾平安吉祥、諸事圓滿、所求如願、社會祥和、世界和平。

民政局長柯慶忠表示，慈法禪寺長年投身監獄更生人的關懷與輔導，並興建中途之家「普賢慈海家園」，為中輟生或行為偏差迷途知返的青少年開創新人生。每年攜手市府舉辦「藥師佛文化節」，邀集全國僧衆及民眾共修藥師法門，透過系列活動，吸引民眾親近佛法，並啟迪所有參與者的正能量為全球祈福。疫情期間更致力於線上弘法，輔慰人心無數。

柯慶忠也補充，中道淨苑宗道法師現為懷仁基金會董事長同時也是三峽普賢寺現任管理人，多年來推動多元社區福利服務，豐富身心障礙者社區生活，提供身心障礙者多元選擇服務，不僅如此，三峽普賢寺近10年來皆獲內政部宗教公益獎，每年捐助超過千萬元。