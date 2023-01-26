新內閣「陳建仁+鄭文燦」領軍　侯友宜：趕快跟地方一起並肩作戰

▲新北市長侯友宜 。（圖／記者崔至雲攝）



記者陳家祥／台北報導

前副總統陳建仁內定出任行政院長，而前桃園市長鄭文燦則擔任副閣揆。對此，新北市長侯友宜26日受訪時說，內閣調整都給予尊重，最主要內閣趕快調整好，然後中央、地方同心齊力為國為民，「這段時間內閣有很多的傳言，既然定了，就趕快讓所有人跟地方一起並肩作戰」。

侯友宜表示，內閣調整都給予尊重，最主要是每一個人各就各位，然後中央跟地方大家同心齊力，及早積極努力的為國為民多做一點事，這才是台灣的未來。

至於昔日的對手包含蘇貞昌跟林佳龍，都在選舉輸之後到中央當高官，侯友宜表示，不管是蘇院長、林佳龍，每一個人擔任不一樣的職位，都給他祝福，更重要在角色上，相信他們一定有能力可以把自己的工作做好，然後跟地方大家一起攜手合作，所以不管蘇院長，未來的林秘書長，不但給他祝福也恭喜，更重要的我們各自把自己的角色扮演好，然後大家齊心齊力，努力的為台灣做事情，讓台灣未來會更好。

媒體追問，有沒有特別期盼新任閣揆陳建仁可以協助新北哪一方面的建設？侯友宜說，新北其實在很多的相對資源是比其他各都少了很多，新北剛好是一個在極力往上、大力發展的一個國際大都市，尤其新北的捷運、交通，包括未來規劃了很多的托育、托老以及社會住宅，這些相對都需要中央跟地方一起同心齊力，在新北幅員遼闊、城鄉差距，大家都能夠感同身受。

侯友宜也恭喜鄭文燦要當副院長、林右昌當部長，一個是基隆、一個是桃園出來的市長，他們相對了解北北基桃需要是什麼，新北市一定會跟中央一起合作，讓北北基桃的千萬人更好。