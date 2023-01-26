　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新內閣「陳建仁+鄭文燦」領軍　侯友宜：趕快跟地方一起並肩作戰

▲▼ 侯友宜初三至鶯歌北鶯公園走春 。（圖／記者崔至雲攝）

▲新北市長侯友宜 。（圖／記者崔至雲攝）

記者陳家祥／台北報導

前副總統陳建仁內定出任行政院長，而前桃園市長鄭文燦則擔任副閣揆。對此，新北市長侯友宜26日受訪時說，內閣調整都給予尊重，最主要內閣趕快調整好，然後中央、地方同心齊力為國為民，「這段時間內閣有很多的傳言，既然定了，就趕快讓所有人跟地方一起並肩作戰」。

侯友宜表示，內閣調整都給予尊重，最主要是每一個人各就各位，然後中央跟地方大家同心齊力，及早積極努力的為國為民多做一點事，這才是台灣的未來。

至於昔日的對手包含蘇貞昌跟林佳龍，都在選舉輸之後到中央當高官，侯友宜表示，不管是蘇院長、林佳龍，每一個人擔任不一樣的職位，都給他祝福，更重要在角色上，相信他們一定有能力可以把自己的工作做好，然後跟地方大家一起攜手合作，所以不管蘇院長，未來的林秘書長，不但給他祝福也恭喜，更重要的我們各自把自己的角色扮演好，然後大家齊心齊力，努力的為台灣做事情，讓台灣未來會更好。

媒體追問，有沒有特別期盼新任閣揆陳建仁可以協助新北哪一方面的建設？侯友宜說，新北其實在很多的相對資源是比其他各都少了很多，新北剛好是一個在極力往上、大力發展的一個國際大都市，尤其新北的捷運、交通，包括未來規劃了很多的托育、托老以及社會住宅，這些相對都需要中央跟地方一起同心齊力，在新北幅員遼闊、城鄉差距，大家都能夠感同身受。

侯友宜也恭喜鄭文燦要當副院長、林右昌當部長，一個是基隆、一個是桃園出來的市長，他們相對了解北北基桃需要是什麼，新北市一定會跟中央一起合作，讓北北基桃的千萬人更好。

ET快訊
快訊／陳明通請辭國安局長！總統府證實了
「奪命寒流」恐成新常態！　科學家曝急凍原因：只會更糟
「LINE過年隱藏版」32款可愛貼圖！一鍵免費下載
恐怖第一視角曝光！自小客「逆向直衝遊覽車」　副駕妻當場慘死
百萬YouTuber投資慘賠！100萬一夕蒸發
直播主不洗澡全身黑垢！「恐怖大象皮」半裸照曝
堅持要移黃牌重機！大媽跳針「什麼規定？」　畫面曝光警要罰了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳明通引爆學倫爭議終下台　總統府：外交部政次蔡明彥接掌國安局

去年1738架次共機擾台「增近2倍」　呂玉玲對我軍防空系統存疑

內閣人事出爐！林右昌冷靜決斷接掌內政部　未來民進黨宮城良田

新內閣「陳建仁+鄭文燦」領軍　侯友宜：趕快跟地方一起並肩作戰

《水獺媽媽巧巧話》Podcast突破150集　蘇巧慧邀小讀者一起錄台語唸謠

賴清德被蔡英文判死刑？　前藍委「局勢在變」：不要小看陳建仁

蔡英文拉拔「仁燦配」？　王鴻薇諷「黃袍加身」：賴清德如芒刺在背

邱臣遠臉書曬合照曝緣分！　喊話陳建仁：堅定信念、知人善任

桃園走春熱門景點！　客家文化館「小客人好年市集」初六初七開工

經濟學看2024大選！　柯文哲分析：侯友宜機會成本高、獲利空間小

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

內閣人事出爐！鄭文燦任副閣揆　林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

南橫下雪宛如童話世界　遊客興奮嗨喊：很有層次！

阿公午休把「毛毯當枕頭」　萌娃怒抽掉：被被要用蓋的

怕愛犬著涼！奴才貼心幫蓋被　小惡霸「短腿一踢」無情拒絕

陳明通引爆學倫爭議終下台　總統府：外交部政次蔡明彥接掌國安局

去年1738架次共機擾台「增近2倍」　呂玉玲對我軍防空系統存疑

內閣人事出爐！林右昌冷靜決斷接掌內政部　未來民進黨宮城良田

新內閣「陳建仁+鄭文燦」領軍　侯友宜：趕快跟地方一起並肩作戰

《水獺媽媽巧巧話》Podcast突破150集　蘇巧慧邀小讀者一起錄台語唸謠

賴清德被蔡英文判死刑？　前藍委「局勢在變」：不要小看陳建仁

蔡英文拉拔「仁燦配」？　王鴻薇諷「黃袍加身」：賴清德如芒刺在背

邱臣遠臉書曬合照曝緣分！　喊話陳建仁：堅定信念、知人善任

桃園走春熱門景點！　客家文化館「小客人好年市集」初六初七開工

經濟學看2024大選！　柯文哲分析：侯友宜機會成本高、獲利空間小

「去年都是過去式」　統一獅董座引用龜兔賽跑

陳明通引爆學倫爭議終下台　總統府：外交部政次蔡明彥接掌國安局

台灣人越買越小間？2房+車位變消費主力　他點出千萬價格的關鍵

想體驗咬腳皮！　汪伸出「呆萌小短手」尷尬問號：偶怎麼沒感覺？

沒禮貌！橘貓「被笑大摳呆」玻璃心碎滿地　轉頭生悶氣不理爸

去年1738架次共機擾台「增近2倍」　呂玉玲對我軍防空系統存疑

醫師超強4口訣！　他照做一年「狂減60公斤」

熟男魅力無法擋！6位越老越帥歐美明星　湯姆克魯斯帥出新高度

經典賽／日本武士隊夢幻30人公布　並列史上最年輕

堅信會跌10年！8年級「表堂弟妹全買房」　租屋哥卻笑：太衝動

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

政治熱門新聞

快訊／蔡英文27日10點正式宣布陳建仁組閣　農曆年後內閣團隊就位

陳建仁不幸陣亡怎麼辦？　郭正亮曝解方：眼睛一閉叫「他」接任

內閣人事出爐！　鄭文燦任副閣揆、林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

蕭美琴有望接外長　傳吳釗燮已在打包

台灣偵測不到殲20？　郭正亮曝軍方內部現況

柯文哲再邀王世堅加入民眾黨

副手條件曝光！　柯文哲：女性、中南部、企業界或財經界

幕後／獲蔡英文、賴清德信任　林佳龍接總統府秘書長扛府黨溝通

媒體人曝綠營掀反陳建仁聲浪　難撐過5個月

蔡英文邀派系會談達新閣共識　陳建仁發文埋伏筆

夫妻排隊領紅包　蔡英文一看驚呆⋯點頭肯定

他酸陳建仁組閣創二大首例　「稱之為高端內閣應屬合理」

律師譴責民進黨：把蕭美琴派去花蓮屎坑

總統府聲明藏政治玄機？　黃揚明喊話賴清德：提防因「仁」設事

更多熱門

相關新聞

經濟學看2024大選！　柯文哲分析：侯友宜機會成本高、獲利空間小

經濟學看2024大選！　柯文哲分析：侯友宜機會成本高、獲利空間小

九合一選舉後，各陣營皆開始備戰2024總統大選。新北市長侯友宜目前是國民黨內民調最高的候選人，對此，民眾黨主席柯文哲26日表示，對侯友宜而言，選總統的機會成本高，獲利空間比較小。再來，「落跑」沒選上會重傷，選上了還有補選的問題，沒有想像中那麼簡單。

傳陳建仁、林佳龍接正副閣揆！侯友宜給滿滿祝福　「一起為國家做事」

傳陳建仁、林佳龍接正副閣揆！侯友宜給滿滿祝福　「一起為國家做事」

侯友宜南部出身成綠最強假想敵？　他曝3挑戰：還是劣勢多

侯友宜南部出身成綠最強假想敵？　他曝3挑戰：還是劣勢多

柯文哲到三重送發財金　侯友宜：歡迎大家都來新北

柯文哲到三重送發財金　侯友宜：歡迎大家都來新北

麥卡錫傳訪台！兩岸情勢恐緊張　侯友宜：區域和平穩定是共同目標

麥卡錫傳訪台！兩岸情勢恐緊張　侯友宜：區域和平穩定是共同目標

關鍵字：

侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

砲友變男友　談戀愛超前衛4女星

人妻不信夫外遇　弟怒帶姊捉姦

4歲女童肚子驚現1公尺長白點　醫搖頭：一輩子毀了

7-11開出張千萬發票！中獎名單快看

一家4口「試吃11顆釋迦」秒走人！果農傻眼

23歲女兒和媽男友見面　意外發現是她砲友

不孕但公婆疼…她還在感動卻聽到超心寒對話

初二圍爐！餐桌出現超胖孫佔位置

開春財神到！　3星座、3生肖發了

她「9年前去世丈夫」突現身餐廳　16秒片引熱議

鷹眼受重傷「是為了救家人」！

三寶逆向衝南橫遭逼退　影片超舒壓

12生肖財運大公開　2生肖財運超好：需克制慾望

過年親戚送整箱玩具給兒子　母打開一看傻了

彩券行公告「刮中500萬可領現鈔」！他進去傻眼了

更多

最夯影音

更多
一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才
過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

內閣人事出爐！鄭文燦任副閣揆　林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

內閣人事出爐！鄭文燦任副閣揆　林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面