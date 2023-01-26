　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

過年談新內閣　柯文哲收砲火：好壞2、3個月才看得出來

▲▼柯文哲初五台南發發財金。（圖／民眾黨提供）

▲柯文哲初五台南發發財金。（圖／民眾黨提供）

記者陳家祥／台北報導

1月26日為初五開工日，台灣民眾黨主席柯文哲全台走春拜廟行程來到台南，協同黨籍新任不分區立委陳琬惠，前往台南各大宮廟參拜祈福，並致送民眾發送發財金。針對內閣改組，柯表示祝福，強調民眾黨做為在野黨會嚴格監督，不過好壞都要至少兩三個月時間才看得出來，現階段還不宜有太多揣測。

柯文哲一抵達各大宮廟，即率領黨務主管及地方黨部同仁上香，祈求風調雨順、國泰民安，他並於大灣凌霄寶殿武龍宮前接受媒體聯訪。

媒體詢問柯文哲對於新任正副閣揆傳出「仁燦配」有何評論？柯文哲回應，他會給予新閣揆祝福，也希望他們上任後好好做，台灣民眾黨做為在野黨會嚴格監督，不過好壞都要至少兩三個月時間才看得出來，現階段還不宜有太多揣測。

媒體接續提問，柯文哲接受專訪時提到，侯友宜已經在新北市服務13年，若跑去選總統，比較沒有落跑問題，是在幫侯友宜解套？柯文哲回應：他的意思是，任期能做滿當然最好，但侯友宜市長已經在新北服務很長的時間，應該比較沒有所謂落跑的問題。

為了不讓現場民眾久候，聯訪後柯文哲立即率領黨籍立委陳琬惠、地方黨部代表逐一向民眾拜年，送上發財金。有一位媽媽表示她們已經連跟三天，還帶著孩子一起來排，因為她認為柯文哲講話實在、有信用，足以做為孩子的表率。

另有一位平日在台北工作的台南女婿，最欣賞柯文哲勇於揭弊、不貪污，也有許多民眾表示他們對於柯文哲擔任台北市長期間推動「市場改建」以及「綠色人行道」非常有感，更有民眾帶著精心繪製的圖畫前來，想親送柯文哲留念。

▲▼柯文哲初五台南發發財金。（圖／民眾黨提供）

ET快訊
孫生「被當眾提分手事件」！　他表情失守了
21歲男逆向闖五股高架匝道！　無辜駕駛遭撞慘死
日本暴雪奪5命！他「下秒被樹砸死」　12地創史上最低溫
女星走春出事了！　驚遇陌生男女「怒吼3小孩」
上兵胸口頂撞副班長　嗆「讓你出不去營區」！下場慘了
彩券行公告「刮中500萬可領現鈔」！他進去傻眼
戒手搖飲12年！　吳怡霈身體驚現4變化

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

過年談新內閣　柯文哲收砲火：好壞2、3個月才看得出來

春節年假到淡水　食農輕旅行一路玩到底

總統府聲明藏政治玄機？　黃揚明喊話賴清德：提防因「仁」設事

林右昌掌內政部　陳亭妃大讚：絕對可以勝任、完美世代輪替

免人擠人！到大安森林公園「活水飛輪」燃燒脂肪　還能欣賞落羽松

「春節效應」將結束？　國防部今偵獲共機1架次、共艦3艘次

再邀王世堅加入民眾黨　柯文哲：跳海這麼多次「多跳一次沒差」

媒體人曝綠營掀反陳建仁聲浪　3原因1關鍵難撐過5個月

蕭美琴可望返台接外交部長　傳吳釗燮「已在打包」

蔡英文邀派系會談達新閣共識　陳建仁發文埋伏筆

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

內閣人事出爐！鄭文燦任副閣揆　林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

南橫下雪宛如童話世界　遊客興奮嗨喊：很有層次！

1歲弟御三家寶可夢抓周　猶豫19秒...就決定是你了！

阿公午休把「毛毯當枕頭」　萌娃怒抽掉：被被要用蓋的

財神到！7-11開出3張千萬發票　全聯開出200萬發票特獎

過年談新內閣　柯文哲收砲火：好壞2、3個月才看得出來

春節年假到淡水　食農輕旅行一路玩到底

總統府聲明藏政治玄機？　黃揚明喊話賴清德：提防因「仁」設事

林右昌掌內政部　陳亭妃大讚：絕對可以勝任、完美世代輪替

免人擠人！到大安森林公園「活水飛輪」燃燒脂肪　還能欣賞落羽松

「春節效應」將結束？　國防部今偵獲共機1架次、共艦3艘次

再邀王世堅加入民眾黨　柯文哲：跳海這麼多次「多跳一次沒差」

媒體人曝綠營掀反陳建仁聲浪　3原因1關鍵難撐過5個月

蕭美琴可望返台接外交部長　傳吳釗燮「已在打包」

蔡英文邀派系會談達新閣共識　陳建仁發文埋伏筆

美國眾議員提決議案　呼籲美承認台灣獨立

到底為了什麼在努力？超準心理測驗測出失去什麼會讓你焦慮

快訊／毒駕撞死彰化警！嫌收押「想跟家屬道歉」　高偉倫父回應了

超簡單日記術！一天一行高效推薦　寫出改變自己的行動力

動起來！「台北大縱走」8段亮點　忘憂柳杉林、北眼平台在這

毒蟲駕車撞死彰化警　王惠美南下高雄慰問警眷

美國加州農場槍擊釀7死！矮胖華裔移工出庭受審　正面照曝光

路過萬華剝皮寮！台大醫被2女攔阻「問一句超尷尬」

把握今天空檔！寒流明起再襲凍3天　周末最冷探6度「降雪機率曝」

大年初五喜迎財神　黃偉哲文衡殿發放開運紅包

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

政治熱門新聞

陳建仁不幸陣亡怎麼辦？　郭正亮曝解方：眼睛一閉叫「他」接任

快訊／蔡英文27日10點正式宣布陳建仁組閣　農曆年後內閣團隊就位

內閣人事出爐！　鄭文燦任副閣揆、林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

蕭美琴有望接外長　傳吳釗燮已在打包

台灣偵測不到殲20？　郭正亮曝軍方內部現況

媒體人曝綠營掀反陳建仁聲浪　難撐過5個月

柯文哲再邀王世堅加入民眾黨

蔡英文邀派系會談達新閣共識　陳建仁發文埋伏筆

他酸陳建仁組閣創二大首例　「稱之為高端內閣應屬合理」

夫妻排隊領紅包　蔡英文一看驚呆⋯點頭肯定

律師譴責民進黨：把蕭美琴派去花蓮屎坑

真愛無誤！政壇3對最腐CP　「清龍配、韓邁配、柯王配」

陳佩琪患憂鬱症！　淚訴柯文哲「檢討行程滿檔」：沒能給予支持

陳建仁確定出任行政院長　擬26日公布內閣人事

更多熱門

相關新聞

陳佩琪患憂鬱症！　淚訴柯文哲「檢討行程滿檔」：沒能給予支持

陳佩琪患憂鬱症！　淚訴柯文哲「檢討行程滿檔」：沒能給予支持

民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪日前在節目中透露近期較少更新臉書貼文的原因，並坦言她在九合一大選期間罹患憂鬱症，每天都坐立難安，整天想睡也睡不著，原先期盼柯文哲能在選後多給點心理支持，但卻因選舉成績不好，檢討行程滿檔而沒能做到。受訪過程中陳佩琪更一度拭淚，感嘆「如果有人真的有人為我叫屈，我真的感謝他們。」

遭陳佩琪抱怨「都沒陪她」　柯文哲駁：晚上有回家啦！

遭陳佩琪抱怨「都沒陪她」　柯文哲駁：晚上有回家啦！

廣發英雄帖！柯文哲曝民眾黨選才方向　「不想找已成名政治人物」

廣發英雄帖！柯文哲曝民眾黨選才方向　「不想找已成名政治人物」

和賴清德行程強碰？柯文哲酸媒體炒作　「我們很好！你看我罵過他？」

和賴清德行程強碰？柯文哲酸媒體炒作　「我們很好！你看我罵過他？」

陳建仁接閣揆！柯文哲讚他人和沒問題　「好壞要做過才知道」

陳建仁接閣揆！柯文哲讚他人和沒問題　「好壞要做過才知道」

關鍵字：

柯文哲柯P

讀者迴響

熱門新聞

4歲女童肚子驚現1公尺長白點　醫搖頭：一輩子毀了

砲友變男友　談戀愛超前衛4女星

她「9年前去世丈夫」突現身餐廳　16秒片引熱議

初二圍爐！餐桌出現超胖孫佔位置

不孕但公婆疼…她還在感動卻聽到超心寒對話

三寶逆向衝南橫遭逼退　影片超舒壓

12生肖財運大公開　2生肖財運超好：需克制慾望

鷹眼受重傷「是為了救家人」！

7-11開出張千萬發票！中獎名單快看

初五迎財神！5大習俗禁忌一次看

廂型車駕駛國道放手吹笛子！嫩妹驚呆錄下

過年親戚送整箱玩具給兒子　母打開一看傻了

5個「洗頭壞習慣」難怪頭髮掉不停

3火辣正妹「宣佈封奶」！　她閃電出嫁變人妻

女兒騎妹妹身上　爸嚇傻問出殘酷真相

更多

最夯影音

更多
一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才
過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

過年玩「搧鈔票」遊戲　用力過猛一揮直接倒地

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

內閣人事出爐！鄭文燦任副閣揆　林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

內閣人事出爐！鄭文燦任副閣揆　林右昌接內政部長、陳宗彥當發言人

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面