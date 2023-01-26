過年談新內閣　柯文哲收砲火：好壞2、3個月才看得出來

▲柯文哲初五台南發發財金。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

1月26日為初五開工日，台灣民眾黨主席柯文哲全台走春拜廟行程來到台南，協同黨籍新任不分區立委陳琬惠，前往台南各大宮廟參拜祈福，並致送民眾發送發財金。針對內閣改組，柯表示祝福，強調民眾黨做為在野黨會嚴格監督，不過好壞都要至少兩三個月時間才看得出來，現階段還不宜有太多揣測。

柯文哲一抵達各大宮廟，即率領黨務主管及地方黨部同仁上香，祈求風調雨順、國泰民安，他並於大灣凌霄寶殿武龍宮前接受媒體聯訪。

媒體詢問柯文哲對於新任正副閣揆傳出「仁燦配」有何評論？柯文哲回應，他會給予新閣揆祝福，也希望他們上任後好好做，台灣民眾黨做為在野黨會嚴格監督，不過好壞都要至少兩三個月時間才看得出來，現階段還不宜有太多揣測。

媒體接續提問，柯文哲接受專訪時提到，侯友宜已經在新北市服務13年，若跑去選總統，比較沒有落跑問題，是在幫侯友宜解套？柯文哲回應：他的意思是，任期能做滿當然最好，但侯友宜市長已經在新北服務很長的時間，應該比較沒有所謂落跑的問題。

為了不讓現場民眾久候，聯訪後柯文哲立即率領黨籍立委陳琬惠、地方黨部代表逐一向民眾拜年，送上發財金。有一位媽媽表示她們已經連跟三天，還帶著孩子一起來排，因為她認為柯文哲講話實在、有信用，足以做為孩子的表率。

另有一位平日在台北工作的台南女婿，最欣賞柯文哲勇於揭弊、不貪污，也有許多民眾表示他們對於柯文哲擔任台北市長期間推動「市場改建」以及「綠色人行道」非常有感，更有民眾帶著精心繪製的圖畫前來，想親送柯文哲留念。