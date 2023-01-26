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2023年兩岸堪憂？　陸學者：美續打「台灣牌」台海可能發生變亂

▲▼聯邦眾議院新任議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。（圖／路透）

▲美聯邦眾議院新任議長麥卡錫（Kevin McCarthy）傳出可能來台。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

去年八月，時任美國眾議院議長裴洛西訪台，兩岸關係降到冰點，近期又傳出美國國防部正在為現任議長麥卡錫（Kevin McCarthy）今春台灣行做準備。大陸學者稱，2023年台海不會平靜，美方繼續祭出「台灣牌」，可能引發台海局勢發生變亂的重大隱患，2023年台海有可能變得更加複雜嚴峻。

陳先才在陸媒撰文分析今年台海局勢，標題是《「2023年台海局勢何去何從？」陳先才：融合提速、衝突加劇 台海2023將風起雲湧！》，該文回顧2022年的台海局勢複雜嚴峻，大陸方面始終牢牢掌控著兩岸關係主導權，形塑台海局勢朝向有利發展方面。展望2023年的台海局勢，他也提出三點觀察：

一、台海不會平靜

該文首先點出，2023年的台海局勢非但不會平靜，甚至有可能變得更加複雜嚴峻。首先，台灣2024大選在即，「台獨」勢力和境外勢力必然會在2023年展開佈局，試圖營造有利於綠營的選舉態勢。美國方面也會繼續祭出台灣牌，為台海局勢生亂生變製造事端，美國新任眾議院議長麥卡錫會否訪問台灣，以及美國國會目前在審的「台灣政策法案」，都是可能引發台海局勢生亂生變的重大隱患。

陳先才說，「美方介入台海局勢的禍心不止，台海和平穩定的局面就不可能再現。蔡英文當局不可能自動放棄『台獨』分裂立場，必然會繼續勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁。中國大陸不可能允許台灣從中國領土分離出去，必然會堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決粉碎“『台獨』分裂勢力謀『獨』挑釁和外部干涉圖謀，因此，今年的台海局勢絕對不會平靜。」

▲裴洛西訪台讓台海的緊張局勢再次升級。（示意圖／路透）

▲陸學者憂心，美國狂打「台灣牌」可能讓台海可能出現變亂。（示意圖／路透）

二、兩岸融合發展提速

該文稱，（中共）黨的二十大提出的新時代黨解決台灣問題總體方略，必然成為2023年對台政策的根本遵循和行動指南。對於大陸而言，統一是必然的歷史趨勢，是正在進行時。盡管當前台灣方面阻撓兩岸交流與統一進程，但大陸方面仍然會持續推動兩岸民主協商，加強政治對話，同時更要積極推動兩岸融合發展政策。

陳先才進一步說，「包括敦促民進黨當局順應民意，撤除設置的種種不合理障礙，推動「『小三通』全面復航早日實現，盡快恢復兩岸原有客運航點，恢復兩岸人員往來正常化和兩岸民眾交流常態化。」另一方面，大陸經濟和兩岸經貿的持續往來，必然會為台灣經濟發展提供強大動力。

三、台灣政局衝突加劇

該文指出，2024年台灣將舉辦兩場重要的選舉，藍綠兩黨的政治攻防圍繞選舉議題會持續加劇，這種爭奪將會非常激烈。

陳先才認為，藍營會繼續攻擊綠營「執政績效不佳、貪腐等議題的弊端，而綠營可能會繼續大肆炒作「抗中保台」的議題，整個台灣政治生態屆時將烏煙瘴氣，政局衝突加劇不可避免。

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