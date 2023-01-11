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法專家：若台海開戰　印度將因「晶片轉包」受益極大

▲▼ 半導體晶片 。（示意圖／路透）

▲法國專家認為，台海若開戰，印度將因生產線轉移而受益極大。（示意圖／路透）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎11日專電

台灣經濟實力不容小覷，中國威脅犯台，全球企業擔憂。法國專家指出，和台灣遭攻擊的衝擊相比，俄烏戰爭後果只是小菜一碟。最新調查顯示，26%法國公司已擬定台海戰爭時的緊急採購備案。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情、俄烏戰爭等，打亂了世界後勤供應鏈，也顛覆了企業對於原料供給的原則，從成本至上，改為穩定安全優先。

近月來，台海情勢日益嚴峻，中國妄稱擁有台灣主權，不排除武力攻台，緊張局勢引起國際企業擔憂，因潛在的戰爭威脅意味著供應鏈與採購的風險極高。

法國迴聲報（Les Echos）昨天公布一項調查，指出法國企業的採購部門中，有26%「已經擬定中國侵犯台灣狀況下的特別採購規畫」。

這份調查由企業管理顧問公司AgileBuyer與全國採購委員會（CNA）去年11月15日至12月6日期間，針對900名企業專業人員所做的調查；其中42%受訪者任職於5000名以上員工的大型集團，37%則任職於250至4999名員工之企業。

報告執筆人向迴聲報表示，對這些企業而言，「台灣是電子零件全球數一數二的供應者，其領域涵蓋航空業與汽車業等」。

AgileBuyer主席萬津史托克（Olivier Wajnzstok）向法媒指出，「和台灣遭入侵的衝擊相比，俄烏戰爭的後果只是小菜一碟」。

他坦言，「一直以來，企業都沒為風險做準備，卻出現黃背心運動、COVID-19疫情、俄烏戰爭。因此，現在我們會對風險管理投入更多關注」。

報告分析，找到替代供應商有時會很困難，例如電子晶片，因為台灣產出佔全球生產的壓倒性比例，但採購部門仍盡可能嘗試以多角化尋找供應來源。

近半數的企業都表示，希望廠商回流或遷移採購目標。調查指出，今後「友岸外包」（Friendshoring）會是主流，也就是把生產線移轉到友好與規範相似的盟友國家。萬津史托克認為，台海若開戰，「印度將會受益極大」。

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