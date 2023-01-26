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社會 社會焦點 保障人權

國1追撞竟拿嬰兒車當警示牌！　肇事駕駛2連錯下場更慘

記者張靖榕／綜合報導

國道1號南向82.2公里湖口路段24日發生車禍，2輛自小客車追撞後，肇事駕駛拿出車上的紅色嬰兒推車充當後方警示牌，不過由於未依規定擺放故障警示標誌，擺放的位置也不符規定的100公尺距離，因此雖然事故已經排除，肇事駕駛還得要另外吃上最高3000元罰單。

▲肇事駕駛拿嬰兒車當警示標誌。（圖／翻攝自記者報料網）

▲肇事駕駛拿嬰兒車當警示標誌。（圖／翻攝自記者報料網）

這起大年初三發生在國1湖口路段的車禍，2輛自小客車在中線發生追撞後，肇事駕駛從車內拿出紅色嬰兒車充當警示標誌，放在車後距離10公尺處，但擺放距離過短導致後車險些撞上，所幸未釀成更嚴重事故。

按照規定，高速公路發生事故或車輛拋錨，應在車禍現場後方距離約100公尺處擺放警示標誌，但肇事駕駛並沒有拿出合規的警示標誌，而是拿紅色嬰兒車，而且還只在距離10公尺的地方擺放，明顯已經違規，應規定最高可罰3000元。

▲國道1號南向82.2公里湖口路段今(24)日下午3時許發生車禍。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲肇事駕駛未依規定擺放行為，已影響其他用路人安全。（圖／翻攝自記者爆料網）

駕駛人應隨車準備警示標誌，以便在路上發生意外時提醒後車使用。國道警察執法如看見未依規定擺設警示標誌情況，得依《道路交通管理處罰條例》對當事人進行開罰。

在國道上發生車禍，只要無人傷亡而且車輛毀損情況不嚴重，能夠移動的情況下，應開啟危險警示燈並擺放故障標誌後，迅速拍照錄影蒐證，就將車輛移置安全處所。

國道事故發生後應對口訣「開放離撥拍移等」
開：開啟危險警示燈
放：面向來車至車輛後方100公尺處擺放故障警告標誌
離：車內人員全數離開車輛，移動至安全處所，避免在車道上逗留
撥：撥打110或1968報案
拍：拍攝事故現場，重要元素包括「車輛碰撞處」、「車損部位」、「與地面標線相對位置」，供後續釐清肇責鑑定使用
移：蒐證完畢後，若車輛輕損可移動，盡速將車輛移置安全處所，如路肩或避車彎，若在路肩同樣也要擺放警告標誌
等：等待員警抵達處理

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