教育部內有寶！逾半世紀歲月仿青銅浮雕「全台唯二」

記者許敏溶／台北報導

民眾若到教育部洽公，應該對一樓大廳的三幅浮雕有些印象，三件浮雕以「倫理（周公制禮）、民主（孔子行教）、科學（大禹治水）」為主題，事實上，這三幅壁浮雕教育部建築一樣歷史悠久，已超過半世紀，也是國內現存台藝大與教育部建教合作的「唯二」大幅浮雕創作，為當年台灣藝專（現台灣藝術大學）送給教育部建築落成賀禮，日前經過台藝大師生重新整修，希望讓教育部職員與未來到教育部的民眾，都能了解其歷史。

民眾經過教育部時，應該都對建築物翹起的屋頂、半露明柱與簡化的斗栱印象深刻，這座興建於1971年的建築物，由知名建築師王大閎設計，是一棟具具有中國傳統建築精神的建築，至今已經超過半世紀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼教育部一樓大廳的仿青銅浮雕。（圖／記者許敏溶攝）

不過，在教育部一樓的內部，同樣有三幅和教育部一樣歷史悠久的浮雕，教育部秘書處長陳素艷指出，教育部建築興建於民國60年，至今超過半世紀，在教育部一樓大門口的三幅浮雕，是當年國立台灣藝術專科學校（現台藝大）老師創作後送給教育部的賀禮。

帶領學生維修的台藝大雕塑系教授劉柏村表示，三件浮雕以「倫理（周公制禮）、民主（孔子行教）、科學（大禹治水）」為主題，雖然看起來像是青銅雕塑作品，但實際上，當年創作的前輩們，是利用玻璃纖維作為創作材質，利用油畫顏料仿青銅質地，總共創作的三件浮雕作品。

▲▼台藝大師生日前維修教育部一樓大廳的仿青銅浮雕。（圖／記者許敏溶攝）

劉柏村指出，這三件浮雕的表現手法，是國內現存台藝大師生與教育部建教合作的「唯二」大型浮雕創作，全台僅有2件，其中一件在台藝大，但因為在戶外有一些損害，反而教育部這三件浮雕，因為在室內，外觀幾乎沒受到什麼影響，只有表面有些氧化，色澤稍微有點變暗，所以透過清潔上臘方式，加上燈光照明，讓三件浮雕恢復昔日光彩。

▲台藝大雕塑系教授劉柏村帶領學生，維修教育部一樓大廳的仿青銅浮雕。（圖／記者許敏溶攝）

陳素艷表示，三件浮雕和教育部建築是一樣，也希望透過這次整修，讓教育部同仁與未來到教育部的民眾，都了解其歷史。

▲教育部一樓大廳牆上的仿青銅浮雕，已有超過50年歷史，圖為「孔子行教」。（圖／記者許敏溶攝）