一碗豆花撐起一個家　邱爸爸傳統豆花蘊含客家堅毅精神

▲「邱爸爸傳統豆花」，看似平凡的一碗豆花，背後卻蘊含著客家堅毅不拔的精神，以及用雙手撐起家庭的故事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

大年初四是許多商家迎財神的日子，祈求新的一年生意興隆，招財納福，台南市客家事務委員會也向市民朋友介紹位於台南市東區的「邱爸爸傳統豆花」，看似平凡的一碗豆花，背後卻蘊含著客家堅毅不拔的精神，以及用雙手撐起家庭的故事。

在台南市東區崇學路和崇明路口的大榕樹下，有一攤小小豆花攤車，它的豆花口感綿密、嘗起來甜而不膩，非常適合下午時當點心，總令人忍不住吃完又再續一碗，這就是邱財源的豆花攤車的魔力，若大家有經過，不妨來一碗或外帶回去品嘗。

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那麼要如何製作一碗美味的豆花？邱財源透漏：「不要害人啦！」是他秉持的信念。因此他從不放對人體有害的食品添加物，堅持自己製作不偷工減料，目的就是希望讓每位顧客吃得安心、吃得健康，即使製作過程會變得繁複許多。不論是利用天然石膏讓豆花凝固、調製黃豆及水量的比例、以及糖水和配料的熬煮等，他都親力親為，歷經無數次的嘗試與失敗後，終於才成功製作出口感綿密的豆花。

邱財源會選擇做豆花攤車，背後其實有著一段故事。年輕時，他曾於營建署重機隊從事機械相關工作，但遇上遣散潮和幾次工作變故後，為了讓患有遺傳性疾病的妻子與小孩能夠得到妥善的醫療照護，於是決定著手經營豆花攤車，辛苦支撐起家計。所以當我們正享用一碗「邱爸爸傳統豆花」，同時也可以細細體會「邱爸爸」對家人無私的付出和承擔。

父母親皆為屏東縣麟洛鄉客家人的邱財源，謹記著他們從小教導自己的客家硬頸精神，即使生活並不容易，卻從不輕言放棄或怨懟。他感謝著每次遇到困難時出現的貴人，也對來尋求豆花作法的人傳達「自己只要釣竿不要魚的態度」。雖然近期身體微恙，但他仍然每天早起做豆花、擺好攤車，用心以待每位前來的顧客。

若有機會來到台南市東區，歡迎大家來碗「邱爸爸傳統豆花」，不僅能品嚐既健康又具有綿密口感的豆花，也能體會到一位蘊含客家堅毅精神的父親，溫暖守護家人的滿滿愛意。

市府指出：「邱爸爸傳統豆花」攤車資訊；台南市東區崇學路與崇明路交叉口大榕樹下；每日下午3時至售完為止。