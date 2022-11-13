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金曲歌王羅文裕領軍　台東版「客家小吵」鬧起來

▲關山米國學校舉辦的小農夫親子體驗活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲關山米國學校舉辦的小農夫親子體驗活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「台東好米收冬祭」是台東客家鄉親最重要的慶典活動，第2場次12日在關山米國學校舉辦的小農夫親子體驗活動，活動內容透過闖關親子活動獲得不同食材，烹飪成美味料理，在遊戲過程中學習客語，加深親子情感，品嚐在地口感絕佳、香氣豐富的好米以及體驗客家文化。

活動在客家耆老及薪傳師的客語解說指導下，從體驗稻米收割、製程、揮汗後時令米食教學及小廚師客家料理DIY 課程，老嫩大細都感受客家人蒔田文化，學習講客語，在共同參與過程充滿客家味緒，活動後的碗公飯，更達到體驗從泥巴到嘴巴的台東好米收冬祭活動樂趣，細人們意猶未盡地喊著下次還要再來。

重頭戲將於19日(六)下午2時至晚上7時在台東市鐵花新聚落舉辦，邀請歷屆舞「稻」競演績優團體以客家歌曲結合舞蹈，舞出農家歡慶豐收的力與美，以及融合嘻哈街舞風格，以現代流行元素詮釋的創新客家街舞，傳統與新潮的交織，讓客家樂舞不只有一種形式展演，歡迎所有有興趣以及喜愛跳舞的民眾踴躍參加，共下動起來舞一舞。

今年HAKKA草地音樂會，邀請客家金曲歌王羅文裕，帶來台東版的「客家小吵」音樂饗宴，偕同重磅級客家歌手，有入圍金曲獎「最佳客語歌手」徐世慧、入圍金曲獎「最佳客語專輯」及「年度最佳專輯」的徐哲緯，以及台東子弟星光幫歌手黃美珍、客家新生代創作歌手饒棣華等卡司齊聚鐵花新聚落草地熱鬧開唱。

每一年推出就秒殺的「收冬客家宴」，今年邀請隱藏在鹿野鄉大原客家庄的一群客家媽媽們，融合阿婆的灶腳記憶傳統客家菜及鹿野在地食材，以野餐方式，推出傳統含蓄兼具創新美味的客家饗宴，並附贈精緻野餐籃組及市集消費券、摸彩券，幸運者可享有本次套餐免費。現場周邊還有「客家生活節-歌謠篇」闖關活動，透過多元客語講故事方法，讓大家學客語、聽客語、講客話，過關者還有機會獲得兔年拍拍燈喔。

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