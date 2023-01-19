OL學按摩轉正面突遭含住　色男瞎扯「以為她有意思」下場慘

記者黃翊婷／綜合報導

彰化李姓男子前年10月與前同事A女相約到賓館教學按摩，他再三保證只是單純的按摩，不會有任何越軌之舉，沒想到按摩至身體正面時，他竟低頭吸含女方的胸部。李男挨告之後，辯稱當下以為A女「也有意思」，才會誤判，但還是被法官依違反《性騷擾防治法》，判處4個月有期徒刑，得易科罰金12萬元。

▲A女相信李男承諾不會亂來，沒想到卻在學習按摩時遭襲胸。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中提到，李男和A女是前同事，他偶爾會幫忙按摩肩頸，在得知A女想學習經絡按摩之後，主動表示自己可以教導經絡手法及全身按摩，於是兩人相約在2021年10月10日碰面，並一起進入彰化縣某賓館的房間。

然而，李男雖然再三保證只是單純的按摩，不會有任何越軌之舉，卻在A女轉為按摩身體正面時，要求對方脫下胸罩，再趁其不注意伸手襲胸、以口吸含乳頭。

李男挨告之後辯稱，當天是A女自己脫下胸罩，按摩胸部時也沒有說不要，「我以為她有意思，我就低頭用嘴唇碰A女的胸部，然後她就跳起來了。我們這個年代的人，若是這種情形，男生會覺得女生也有意思，我才誤判。」

但A女表示，李男從進入賓館開始就很奇怪，一下子問她喝不喝酒、要不要洗澡，一下子又說按摩會熱要換成短褲，而且她根本不想脫胸罩，只是鬆開扣環而已，對方卻突然襲胸，「那時候我嚇到了就推開他，說不要碰我」。

李男一審被彰化地院法官依違反《性騷擾防治法》第25條第1項之性騷擾罪，判處4個月有期徒刑，得易科罰金12萬元。李男不滿提出上訴，強調A女平常很關心自己，經常寫紙條，才會導致他誤會。

不過，台中高分院合議庭認為，A女寫的紙條內容均是同事工作間的提醒或關心，沒有任何男女之情，況且李男自己也不只一次供述，想進一步發生親密關係，女方就跳起來跑掉了，可見A女確實無意與他發生進一步的親密行為，最終不採信他的說詞，裁定駁回，維持一審判決，全案確定。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。