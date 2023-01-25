過年出遊塞車9.5小時　他悲吐「最慘走春行程」：只吃飯30分鐘

▲過年不少人出門走春，國道也出現塞車潮。（示意圖／記者陳家豪攝）

網搜小組／柯沛辰報導

春節期間各地交通壅塞，不少駕駛人也塞在車陣中。一名網友就發文表示，他過年期間到南部走春，開車塞了整整9.5小時，最後卻只花30分鐘吃飯，讓他懊悔直呼「我真是頭殼壞掉」，引起廣大網友共鳴。

原PO在臉書社團「爆怨公社」貼出照片，提到自己新年開車到南部走春，在國道塞了5小時，好不容易下交流道，開了2小時到風景區，排隊等停車位又花1.5小時，又用了1小時排隊等用餐，最後只花30分鐘吃飯。

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原PO不禁感慨，「忽然覺得連假開車出門，我頭殼壞掉，回程又塞在車陣中，真的是寫實的鈑金生活」。貼文一出，引起強烈共鳴，吸引超過7000人按讚、近600則留言。

許多網友紛紛表示，「過年開車出去，大部分都在車子裡」、「明知出門必塞，還是勇敢出門，都是狠人」、「還有大量三寶出沒」、「開車的不想出門塞，坐車的硬要上路擠，還說這才是過年」、「為什麼一定要走春，在家發春不好嗎」、「教大家，去外島絕對不會塞車」、「過年出去玩是找罪受，不如加班賺錢，年後再出去玩」。

其中，也不乏苦主心有戚戚地說，「不錯了，只有5個小時...我從高雄開到桃園就耗了12小時」、「今天從屏東開到台北花了7個小時的我路過」、「我更慘，女兒們堅持要去墾丁，明知塞好塞滿，還是硬著頭皮衝了」、「我曾經初四從中和出發到烏來，平時40分鐘路程開了5小時，此後年假我都自願去上班，再也不出門」掀起熱議。