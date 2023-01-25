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3遲緩兒最想跟「縣長阿伯」合照　父臉書私訊林明溱竟成真

▲林明溱與應遲緩兒父親之邀，與其全家相見歡。（圖／林明溱競選團隊提供，下同）

▲林明溱與應遲緩兒父親之邀，與其全家相見歡。（圖／林明溱競選團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣第二選區立委補選將3月4日進行，台中一名育有3名遲緩兒的林姓父親，因爲本身是國民黨候選人暨前縣長林明溱「鐵粉（忠實支持者）」，一直希望能帶著孩⼦與林明溱合照，藉此給予一家人一些鼓勵；林明溱得知後，特地安排在過年前夕的空擋親⾃前往台中，與林家親子相⾒歡，也圓了林男的⼩⼩心願。

林明溱決定投入立委補選後，連⽇積極拜訪各地仕紳、好友尋求⽀持，競選團隊指出過年前正值忙碌之際，林明溱臉書收到一位林先⽣的訊息：「縣長好，因為很⽀持您，想帶三個孩⼦們跟和藹可親的您拍張照」、 「之前您在當縣長期間，有帶三個孩⼦們去縣政府找您拍照，但您都公勤出去不在」，還特別強調「沒有別的意圖，就好比跟偶像拍照⼀樣」；林先⽣表示如果林明溱願意合照，是給他與3名有遲緩問題的孩⼦的最⼤⿎勵。

▲林明溱與應遲緩兒父親之邀，與其全家相見歡。（圖／林明溱競選團隊提供）

由於林家位於台中⼤⾥⼀帶，選舉期間要安排選區以外的行程相當困難，但林明溱團隊還是決定在⼩年夜前夕的1⽉19⽇晚間，帶著南投燈會最新的⼩提燈籠、南投特產等伴手禮親⾃前往拜訪，並且開⼼合照；林先生也請林明溱親⾃簽名，並為孩⼦寫上祝福的話，林明溱也爽快答應，並寫上祝福 「⾝體健康、學業進步」，林先⽣事後還立即裱框起來。

▲林明溱與應遲緩兒父親之邀，與其全家相見歡。（圖／林明溱競選團隊提供）

林先⽣向林明溱透露，⽬前在集集鎮⼯作，假⽇才會回到台中與孩⼦相聚，⽽3名孩⼦之前在打預防針時，醫師透過成長量表發現他們學習上較為緩慢，認為有發展遲緩問題，此選擇讓孩子們在台中太平市某國⼩接受妥適的教育；林先⽣也表⽰，3個孩⼦之前到南投燈會有拿過林明溱發贈的⼩提燈籠，當時因⼈潮多來不及合照，因此⼼⼼念念想要與「縣長阿伯」合照，真的沒想到林明溱在選舉⼜是過年的百忙之中會答應，真的非常感謝。

林明溱說，看到林先⽣的留⾔時讓他有些感動，也是對自己從政30多年來的最⼤的肯定，因此希望在農曆春節之際，趁著⾏程中的空檔一圓孩⼦的⼩夢想，這些對他都是舉⼿之勞、微不⾜道的⼩事，更重要的希望⼤家都能開⼼。

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