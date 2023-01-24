「體外射精狼」涂明朗性侵8弱女逃22年　18年未伸狼爪原因曝

▲去年大安區富商家中遭竊500萬新台幣，警方逮捕身揹多件性侵重案的涂姓犯嫌。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

去年5月1日、北市大安區和平東路發生富商家中遭竊賊入侵偷走520萬元的重大竊案，該富商因購地投資，剛從銀行提領520萬元現金放置家中書櫃抽屜，隔天現金不翼而飛，於是報警求助，被害人一度懷疑家中女外傭涉案，但警方調閱監視器後，發現是一名身材瘦長的年長男子，凌晨從地下室潛入富商家中行竊。

當時大安警方成立專案小組追查，發現慣竊德手後搭火車到宜蘭後轉乘客運，躲藏到國道五號礁溪出口處附近的涵洞，專案小組曾在13日晚間行動抓人，收網過程慣竊熟知該處地理環境遁逃，警方查扣他遺留的交通工具單車，鑑識人員順利從單車把手上採集到疑似汗水DNA跡證及指紋，經送刑事局鑑識中心比對後，發現是一名潛逃22年、涉及全台至少8起性侵案件的「體外射精之狼」涂明朗。

警方調查，發現涂嫌堪稱職業級「孤狼性侵犯」，他犯案模式就是遠離人群，幾乎沒有任何朋友，先後在北高兩市犯8起性侵害案件，犯案高峰期間早在2000到2005年，雖然警方鑑識人員有採集到精液樣本保存，但因當年DNA樣本比對需仰賴部分人工，加上早年警方對竊盜案件不會採驗DNA，讓涂嫌始終逍遙法外。

專案小組調查，發現涂男當年性侵多鎖定來台人生地不熟的東南亞外籍女移工，且作風頗為大膽，曾有多次把女移工拖到暗巷、防火巷地下室脫衣性侵，儘管當時承辦鑑識人員相當盡責，在涂嫌涉入竊盜、性侵案件都有採集到有效樣本，但一直到2018年刑事局鑑識中心從國外購入新型指紋比對電腦，大幅提升樣本比對速度，刑事局利用該項設備每天進行大量的未結冷案比對，當年的「體外射精之狼」身分才遭警方鎖定。

但在2005年後，涂嫌幾乎未曾犯下任何性侵害案件，直到去年他落網後，專案小組針對此疑點調查，懷疑有更多未浮出檯面的性侵被害案件，但涂嫌就像洩了氣的皮球，連回應警方的話語都省下，僅用紙筆寫了兩個字「陽痿」，警方感嘆「這根本就是報應」。