獨／惡狼涂明朗豪宅偷520萬　275萬憑空消失疑「山上挖洞埋贓」

▲警方追捕500萬現金竊嫌涂明朗，但275萬贓款迄今下落不明。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

有「體外射精狼」之稱、犯下全台至少8件性侵害案件，4起重大住宅竊盜的涂明朗，警方調閱資料發現他所性侵的女被害人多在30歲以下，甚至還有1名女被害人方就讀國小5年級，分析他性侵犯罪手法，多是趁行竊或犯暗前場勘之便，鎖定外籍女雇傭、移工、未成年女子等弱勢族群下手，且過程多攜帶水果刀威逼性侵，甚至有在防火巷公然脫衣性侵弱女的惡劣犯行；所幸老天有眼，涂明朗逃亡22年後最終遭警方逮捕。

但專案小組逮捕涂明朗後，卻僅起獲245萬元贓款，尚有275萬元贓款下落不明；據指出，涂嫌最終藏匿在國防部後勤司令部位於民生東路3段的廢棄營區，警方逮捕他時，只找到約一半贓款。

▲曾性侵女藝人幫傭，涂嫌跛腳貼OK繃上囚車畫面曝。（圖／記者劉昌松攝）

涂男當天清晨經大安分局偵訊後移送台北地檢署歸案，他因身揹通緝及多條性侵罪嫌，遭法院裁定收押禁見；對於憑空消失的275萬元現金，涂嫌僅輕描淡寫答覆警方「我隨手丟了」，引發諸多聯想。

對此台北市警局證實，當初該案偵破後，有超過一半的贓款消失，加上承辦警方拖延到一個月後才借提涂嫌追查贓款下落，引發警界質疑，甚至有傳聞「有不肖警辦案收網過程中A走部分款項」，對此市警局證實確曾據此展開內部調查，但堅信辦案同仁辛勞認真，經督察系統徹查後，澄清並無警員涉暗槓贓款傳聞。

▲大安警方順利偵破涂明朗竊富商500萬案，卻因過半贓款憑空消失因發討論。（圖／記者劉昌松攝）

涂嫌落網收押後，為何延遲1個月才借提追贓款，對此大安警分局也回應：因當時正值疫情高峰期，根據中央防疫相關政策，涂嫌落網收押後須先隔離14天檢疫，未料涂檢疫期滿卻驗出新冠肺炎確診，涂男只得接受視訊看診並在隔離14天，因此專案小組才遲至1個月後，方得借提涂男追查丟失贓款下落。

儘管涂嫌落網辯稱消失的275萬元在他逃避警方追緝過程中「錢隨手丟了」，但專案小組事後曾多次返回他躲藏在礁溪涵洞旁的行經路線，包含該處白雲路及周遭產業道路、及偏僻宮廟，警方發動數次大規模地毯式搜索，但並未發現其餘贓款蹤跡；警方指出，若是涂男沿路丟錢，理應會有目擊者、或拾獲民眾反映，但均無音訊。

甚至尋找贓款過程中，警方一度在該址一處偏僻宮廟木樑頂部發現一只涂嫌逃走錢刻意藏匿的背包，讓專案小組精神大振，但警方攝影蒐證開啟背包實卻發現空無一物，贓款追查迄今仍下落不明。



知情警透露，涂男藏匿在宜蘭縣礁溪鄉國道涵洞及白雲路荒郊時，曾有數天在附近郊山露宿，加上他被捕時身上曾起獲一柄短鍬，警方不排除他曾入山挖掘地洞埋藏贓款，加上涂男因涉及最少8宗性侵害案件，一審遭法院判刑26年8月，警方追蹤消失的275萬恐怕是場長期抗戰，但警方有信心與涂嫌鬥智：「涂若不老實交待、恐無機會走出監獄。」