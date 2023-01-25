養心的最好時節其實不是冬天？心臟專家示範「每天簡單6招」降低心血管疾病風險

▲雖然在寒冬季節最該擔心「心肌梗塞」等心血管疾病的發生，但「養心」絕對不能只靠冬季！（示意圖／pixabay、pexels）

記者萬玟伶／綜合報導

近幾年，時有所聞年輕人因心臟疾病不幸離世的案例，顯見心臟問題已不再是老年人的專利，這也讓許多人紛紛尋求「養心」秘訣。然而，想要「養心」不能只在冬季，也別想靠簡單幾招就能自保！

「養心專家」吳明珠醫師根據中醫的養生理論提醒大家，「養心最好的時節其實在夏季，因為心主火，夏也屬火，而且人體在夏天時，血液循環會加快，心臟與血管因而必須承受更多的壓力，所以，所謂的『夏天養心』其實就是著手於改善心血管的負擔並增加心臟的活力。」

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此外，吳明珠醫師也分享她發現的刻板印象，「很多人以為中風比較常在冬季發生，其實這是刻板觀念。尤其台灣的夏天高溫動輒將近四十度，厚重的暑氣令人吃不消，當人體出汗量增多，血液濃稠度就提高了，如果沒有適度補充水分，就容易發生血管阻塞。再者，夏天的室內外溫差大，身體忽冷忽熱，容易致使血管急速收縮，血壓上升，有的人會因此感到頭暈目眩，有的人則嚴重到引發中風或心肌梗塞，因此夏季更是要注意心血管的保養。」

以下介紹幾項生活方式，是吳明珠醫師在診間常常叮嚀病患的衛教方式。她直言，「看似簡單，但根據我長年看診的經驗，能做到的人真的少之又少。其實大道至簡，將最平凡無奇的習慣建立落實於日常生活之中，才是遠離疾病甚至重獲健康的法寶呀！」

1.每日午間小睡片刻

現在的人常常日夜顛倒，白天不起床，晚上不睡覺，有病患會說「我都會在白天補眠補回來」。但是，你仔細回想，生活作息不正常的那天，是否感覺皮膚會變粗糙，人的精神不濟，腦袋也很不清楚，這是因為沒有順著時令作息，人怎麼會舒服。

《黃帝內經》的十二時辰養生法中清楚寫到，心經的運行時間是在午時，也就是上午十一點到下午一點。這個時候用完餐，最適合小睡片刻，大約三十分鐘，多了反而不好。如果實在沒辦法午睡，也可以閉眼休息、保持心緒平靜，即使只有十分鐘、五分鐘也很好。

晚上最好在十一點入睡，讓肝經與肺都得到休息，這樣身體能把養分輸送給心，並把毒素與廢氣排出去，心才會得到最好的資源去運作。

2.忌冰品、重口味飲食

中醫的食補，是把食物當成補品的論調，因此，吃進什麼、喝入什麼都會影響身體的循環，為了要讓五行運行順暢，飲食最好中庸為宜。何謂中庸，可不是依著心情好壞、個人喜好來吃東西。像是重辣、重鹹、重酸等，過重的口味，都會傷到五臟六腑。

而冰飲與甜食，更是心臟的殺手。人的身體必須維持在三十六度左右，若是體溫太低會感冒生病，所以吃冰的行為會讓心把養分與血氣都用來維持住體溫，耗費不必要的能量與資源，如此，救回了體溫，卻犠牲了其它的臟腑。

3.保持情緒平穩

心臟運行身體的血液循環，帶著營養與血氣到各個部位與器官，運行時講究平穩和順，這樣才能長長久久，一心不亂。但是，若遇到什麼事情，個人情緒一來，都會大喜大怒，甚至大悲大哀的，試想像，那個心臟總是在怦怦亂跳，血氣突然衝擊血管與各個器官，誰受得了？

中醫養生，講究的是平衡，任何波動的情緒，都不符合養生之道，所以，要有認知，無論遇到什麼事件，情緒波動一時，要很快地恢復，可以透過靜坐的方式來維持心的平靜，對心會有很大的幫助。

4.多動，防久坐久臥

久坐會造成腰部的壓力，也讓骨盆腔血液滯留，導致血氣運行不順，影響腦內傳導物質遲滯，肌肉量迅速流失。有研究指出，每日久坐超過六小時的人，會比久坐三小時的人，更容易增加中風、心臟病、癌症、糖尿病、帕金森氏症等疾病的風險；日本也有研究指出，每多坐一個小時，會讓下半身的循環機能減少百分之五十，壽命減少二十二分鐘，同時，罹患心血管疾病風險也會變大，這些危害不少於抽菸。

所以，經常提醒自己，每一個小時起來走動，呼吸新鮮空氣，放鬆心情，多動，可以促進血液循環，增加心臟的氣血運行，不但有益身心，還能讓身材變好。

5.好好地吃早餐

早餐真的很重要，但很多上班族或是夜貓族，經常錯過或故意不吃早餐，現在還流行吃早午餐，空腹到中午才進食。其實這對於身體五臟六腑並不好，尤其是有三高或是心血管疾病的人。

6.晨起一杯溫開水

清晨時分是心臟病發作和缺血性中風發生的高峰，這是因為經過一夜空腹後，血液黏稠度升高，血流變慢，冠狀動脈的血流量減少。特別是患有動脈粥樣硬化和心血管疾病的人，因粥樣硬化斑造成動脈狹窄，在血液黏稠度增高、血流緩慢的狀態下，更容易形成血栓，阻塞冠狀動脈，從而引發心臟病或缺血性中風。

而且經過一夜的睡眠後，身體水份會轉變成尿液，呼吸也會丟失大量的水分，導致體內水分變少，血液變濃稠，影響流動的速度，升高血栓形成可能性。所以，大家記住，起床後喝三百毫升的溫開水，可以減少心臟病的猝發，對身體也非常有幫助。



《吳明珠教你養好心：再強壯的人都經不起一次心臟跳電！注意6大症狀X護心大法，平常顧好心，遠離心血管、心臟病威脅！》

作者：吳明珠

出版社：時報出版

出版日期：2022/05/24

ISBN：9786263353923