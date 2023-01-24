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「凍番薯」來了！今晚到明晨下探3度　僅1天回暖「冷到開工」

▲▼氣象局說明1/25起未來一周溫度及降雨趨勢。（圖／氣象局）

▲氣象局說明初四（1/25）起未來一周溫度趨勢。（圖／氣象局）

記者楊惠琪／台北報導

根據中央氣象局今（1/24）17時最新預報指出，今天受寒流影響，各地持續降溫，天氣非常寒冷，越晚溫度越低，入夜後嘉義以北及宜蘭低溫只有7至8度，台南及花蓮9至10度，高屏及台東低溫11至13度，沿海空曠地區及近山區平地會再低2至3度，馬祖地區預估下探至3到4度。明初四（1/25）持續低溫，初五（1/26）回暖，初六再降溫，一路冷到初八（1/29）收假。

氣象局指出，明天初四寒流仍籠罩全台，各地天氣非常寒冷，中南部日夜溫差大；大台北及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其它地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率。

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▲▼氣象局說明1/25起未來一周溫度及降雨趨勢。（圖／氣象局）

▲氣象局說明此波寒流從今晚到明晨最冷。（圖／氣象局）

氣象局說，初五（1/26）清晨低溫，但從白天起寒流減弱，氣溫回升；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及北部山區有零星短暫雨。不過，初六（1/27）又有一波寒流或強烈大陸冷氣團南下，各地天氣又轉冷；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，預估第二波寒流或冷氣團將影響到初八（1/29）收假當天，初九（1/30）上班日各地氣溫才會逐漸回升。

氣象局提醒，明天北部及宜蘭2000公尺以上高山，中部及東部3000公尺以上高山有局部降雪機率，各地高山公路也請慎防積冰或路面濕滑的現象；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

▲初四起未來一周天氣概況。（圖／中央氣象局提供）

▲初四（1/25）起，未來一周天氣概況。（圖／中央氣象局提供）

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