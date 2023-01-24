快訊／氣象局深夜再發「22縣市低溫特報」　北台灣下探7度

▲氣象局深夜續發22縣市低溫特報，北台灣下探7度。（圖／中央氣象局）

記者柯沛辰／台北報導

初三寒流急凍全台，中央氣象局24日深夜續發22縣市低溫特報。氣象局指出，寒流影響最明顯是初三晚間至隔天25日清晨，預計台南以北、宜蘭、花蓮地區只有7到10度，呼籲民眾注意保暖。

氣象局24日深夜10點11分發布低溫特報，指24日至26日清晨受寒流影響，北部、東北部天氣非常寒冷，其他地區則是早晚低溫，易出現10度以下低溫。

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從燈號警示可見，嘉義以北地區皆屬橙色燈號（平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地氣溫10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下），僅台南、高雄、屏東等南台灣縣市及澎湖是黃色燈號（平地最低氣溫攝氏10度以下）。

▼各地今晚至明晨氣溫，點圖可放大。（圖／中央氣象局）

氣象局指出，受到寒流影響，北台灣24日溫度降至10至12度，台中至台南及花東15到17度，高屏20度左右，各地越晚越冷，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

不過，今晚到明晨（25日，大年初四）是寒流影響最明顯的時候，預計台南以北、宜蘭、花蓮地區只有7到10度，高屏及台東地區11到13度，沿海空曠地區及近山區平地溫度會再更低一些，務必做好保暖工作。

至於初四持續受到寒流影響，各地天氣寒冷，北部及宜蘭、花蓮高溫只有12到15度，中南部及台東高溫則在17到19度；水氣逐漸減少，只有基隆北海岸、大臺北東側、東半部地區及恆春半島有降雨機會，其他地區為多雲到晴。

▼初四（1/25）白天各地氣溫，點圖可放大。（圖／中央氣象局）

▼初四晚間各地氣溫，點圖可放大。（圖／中央氣象局）