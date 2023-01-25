車停太近開不了門！他悍拒移車挨告妨害自由　不講道理下場出爐

▲社區住戶因停車貼太近妨害上下車，引發糾紛對簿公堂。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名陳姓男子前年(2021年)在社區停放小貨車，貼近鄰居座車不到50公分，鄰居開不了車門、報警處理，陳男到場拒不移車，雙方互控妨害自由與誣告等罪嫌，均不起訴，陳男主張鄰居將雙方訴訟糾紛公告周知，害他被街坊認為是不講道理的人，提告求償1元並要求鄰居在社區張貼道歉啟事，台北地院審結，判陳男敗訴，可上訴。

判決理由指出，依事發時現場照片顯示，陳男雖把小貨車停在所住社區地下停車場個人車位，但右側緊鄰停車格邊線，和鄰居停在右邊的轎車之間距離，目視不到50公分，無足夠空間打開駕駛座車門，且陳男到場仍拒絕移車，儘管鄰居告他涉犯妨害自由罪嫌獲不起訴，但鄰居並非事出無因或故意虛構、捏造。

法官指陳男反控鄰居涉嫌誣告，檢方也將鄰居不起訴，理由就是認定鄰居沒憑空捏造陳男有違法嫌疑，至於陳男聲稱鄰居告他後在社區四處張揚，使他名譽受損，法官指陳男自承因警方到社區調查，管委會總幹事依規定須向主委報告，所以主委多次找他關切，可見不是鄰居將雙方訴訟糾紛公告周知所致。

判決指出，雙方在社區地下停車場的個人車位相鄰，2021年5月3日晚間9點多，鄰居發現陳男的小貨車停得太靠右，以致他無法打開駕駛座車門下車，經管委會通知陳男到場，陳男拒絕移車讓出空間，鄰居報警處理，陳男在警員面前依舊不讓步，鄰居事後怒告陳男涉嫌妨害自由，但檢方將陳男不起訴。

陳男反告鄰居涉嫌誣告，檢方認定陳男沒把車停放在車格正中央，右側與鄰居的車身相距目測不到半公尺，鄰居請求移車被拒後認為遭妨害自由，因此鄰居的提告並非出於憑空杜撰，也將鄰居不起訴。

陳男不罷休，提起本件民事訴訟主張鄰居濫用告訴權，且在社區裡張揚此事，以致管委會多次向他詢問關切，害他被街坊誤認是不講道理的人，社會評價因而遭貶損、名譽受損，造成他精神痛苦，要求鄰居賠償精神慰撫1元，並須在社區張貼道歉啟事。

鄰居出庭反批陳男平時就在停車位堆置雜物阻礙道路，長期造成他和家人困擾，事發時陳男更蓄意用龐大車體妨害他停車與下車的行動自由，警員到場協調也講不通，他迫不得已，只能提告透過司法保護自身權益，他也沒把此事告訴外人，毫無侵害陳男名譽的意圖與行為。