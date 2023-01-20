嫌鄰居養鸚鵡太吵　婦爆走罵「不要臉」遭求償100萬元

▲女子在家養鸚鵡當寵物，鄰居受不了鸚鵡叫聲，爆發衝突。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名陳姓婦人認為楊姓女鄰居養的鸚鵡叫聲太吵，和楊女理論時脫口罵對方「不要臉」、「去當車手」等語，被楊女錄音提告涉嫌公然侮辱，陳婦到案數度翻供，辯稱僅批對方「妳要不要臉」，法官不採信，判陳婦拘役10天、得易科罰金1萬元定讞，楊女提起附帶民事求償100萬元，台北地院判陳婦僅須賠2萬元，可上訴。

本案源於陳婦嫌楊女養的鸚鵡不時發出高分貝叫聲，屢次向楊女抱怨沒改善，前年(2021年)5月29日下午4點多，雙方又為了鸚鵡在住處外公共走道爭吵，楊女認為陳婦小題大作，陳婦情緒大暴走，高聲叫罵楊女「不要臉」、「去當車手」跟「無恥」等語。

楊女早有準備，暗中錄音存證後提告，陳婦到案否認公然侮辱，起初辯稱不是故意罵對方，而是被對方養的鸚鵡吵得受不了、一時氣憤脫口而出，被起訴後，陳婦改口全盤否認說過這些話，被法官質疑後，陳婦再改稱僅對楊女說「妳要不要臉」，她沒罵「無恥」，至於「去當車手」是楊女自己講的。

法官指陳婦的狡辯都跟蒐證錄音內容不符，認定她在特定多數人得以共見共聞的場合，以不堪言語侮辱楊女，影響楊女的人格與社會評價，考量陳婦罵人動機後，依公然侮辱罪輕判拘役10天、得易科罰金1萬元定讞。楊女提起附帶民事訴訟，向陳婦求償精神慰撫100萬元，法官認為陳婦侵害楊女名譽的程度輕微，判她僅須賠償2萬元，可上訴。