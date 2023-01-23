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社會 社會焦點 保障人權

女看護疏忽害失智婦慘摔　家屬向養護中心追討紅包10萬元

▲失智,老人。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲失智老婦因養護中心疏失而摔傷頭，家屬怒告求償100萬元。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者黃哲民／台北報導

罹患極重度失智症的李姓老婦被家人送到新北市1家養護中心安置，不料受僱的外籍女看護忘了固定床緣護欄，以致李婦凌晨摔落地面，隔了6小時天亮後才被發現，因顱內出血送醫保住一命，李婦女兒不滿還得塞10萬元紅包請託養護中心特別照顧母親，以母親之名怒控求償100萬元，台北地院判決女看護應賠償10萬3000元，但李婦女兒索討紅包錢落空，全案確定。

本案發生2020年6月19日，當天凌晨0點多，李婦由養護中心僱用的印尼籍女看護協助就寢，女看護放下床緣護欄以便李婦上床，卻忘了重新拉起護欄並固定牢靠，就逕自離開李婦寢室去忙別的事，當天上午8點多，養護中心人員交接班才發現李婦躺在床邊地上，額頭撕裂傷意識模糊，趕緊送醫急救。

李婦女兒接獲養護中心通知，趕來調閱監視畫面確認李婦於凌晨2點多，就從床緣護欄沒拉起固定的那一側摔落地。李婦就醫被診斷顱內出血、血腫，住院觀察13天幸無生命危險。闖禍的女看護承認疏失，願賠償和解但談不攏金額而破局，刑案被依過失傷害罪判刑4月定讞，已服刑完畢。

▲失智老婦人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲失智老婦因看護沒把床緣護欄升起固定，摔下床撞傷頭部。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

李婦女兒氣憤女看護失職，沒落實應注意的安全措施，不但害得母親額頭留疤毀容、出院更因後遺症而難以安睡，她也必須請假到醫院陪伴母親、嚴重影響自己工作與生活，甚至事發後還得塞10萬元紅包給養護中心，希望給母親更好的照顧，據此以母親之名提告，要求女看護賠償看護費與精神慰撫外加歸還紅包錢共100萬元。

女看護抗辯養護中心已全額墊付李婦醫藥費，也派人在李婦住院期間前往看護，李婦女兒給的10萬元紅包不是本案所造成的損失，女看護說願意賠償，但她事發後就失業沒收入、名下無財產，全靠同為外籍移工的丈夫扶養，也已服刑為自己的錯誤負責，請求酌減賠償金額。

法官查明李婦女兒僅於母親就醫第1天請假在醫院照護，其餘12天都由養護中心派人到病房看護，李婦只能要求1天看護費3000元，此外，李婦摔傷所受身心痛苦不輕，不過女看護已得應有懲罰，足以相當程度撫慰李婦心情，因此僅判准精神慰撫10萬元，不含李婦女兒索討的紅包錢，法官認為這是恩惠性質贈與，不一定要給，但是給了不能轉嫁女看護負擔，雙方均不得上訴，全案確定。

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