三寶停車「堵住出入口」！他見車道剩小縫氣炸：比考駕照還難

▲一輛休旅車停在停車場的入口處，只留下狹小空間讓其他車輛通過。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

網搜小組／閔文昱報導

遇到亂停車三寶，讓人氣得牙癢癢！一名網友在高雄市三民區保安宮香客大樓停車場，發現有駕駛竟將一輛白色休旅車停在入口處，一旁只留下一條狹小車道讓其他車輛通過，其他車輛想停車只能從從縫縫中鑽過去。誇張一幕引發網友一陣痛批。

一名網友在臉書「爆料公社」PO出照片，只見一輛白色休旅車就停在停車場的入口處，其他車輛若要進入停車場，幾乎沒有多餘的空間可以右轉，讓他看了不禁怒罵，「大過年出門就遇到沒品的人，這麼大一台車停在停車場門口，害好幾台車只能從縫縫中鑽出去，比考駕照還難。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

畫面一出，隨即引發不少網友熱烈討論，紛紛留言「想知道被砸車了沒」、「這個角度鑽的出去都是高手啊」、「他好有勇氣卻沒有公德心」、「只會用雞腿換駕照，不知道基本常識」、「開好車卻沒品」，也有當時在場的駕駛表示，「我家3台車很艱難的擠出來了，這人真的很沒品，我們要離開時還有很多人沒出來」。

另外，也有網友建議，「這其實可以聯絡停車場業者，畢竟這可是會影響他們的生意，這是來砸場的。」不過原PO則回應，香客大樓的停車場，找廟方人員也沒辦法處理，因此只能由其他人在一旁指揮，協助車輛進出。