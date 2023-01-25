屬兔有好康！兒童新樂園入園免費　初五最後一天

▲兒童新樂園。（資料照／台北教育局提供）

記者皮心瑀／台北報導

今年兔年，台北市兒童新樂園也趁著農曆春節推出多項優惠，其中，屬兔的民眾，於22日至26日期間，就可免費入園，而非屬兔的也有好康，為了迎接寒假假期，兒童新樂園至2月11日每日上午9點開園，延長營運至20點，而這段時間下午4點起入園，票價打對折，另外還有「跳加官」快閃表演、發送限量福袋、拍照打卡等活動。

生肖屬「兔」免費入園

生肖屬「兔」遊客，初一至初五至出示相關證明文件，即可免費入園，搭乘遊樂設施需付費。

星光樂Fun券 100元

1月20日、1月22日至2月11日，每日16點起於售票窗口購買「星光樂fun券」，每張優惠價100元，含門票及可無限搭乘13項大型遊樂設施，讓人一玩再玩、意猶未盡。

拍照貼文按讚拿禮盒

1月20日至2月12日（1月21日除夕休園），拍攝兒樂夜間美景，上傳至兒童新樂園粉絲專頁，再廣邀親友按讚，獲讚數最多的前15名者，可獲得熱氣球造型悠遊卡禮盒。

彩繪熱氣球DIY

1月30日至2月3日，自行攜帶防水顏料及畫具，於服務中心領取限量熱氣球材料包，完成彩繪繳回，即可兌換小禮物。另將完成的作品拍照，於2月12日前上傳至兒童新樂園粉絲專頁，再廣邀親友按讚，獲讚數最多的前15名者，可獲得熱汽球造型悠遊卡禮盒。