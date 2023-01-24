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快訊／澤倫斯基貼身幕僚「曬辭職信」　總統辦公室副主任閃電下台

▲▼烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）23日宣布請辭。（圖／路透）

▲烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）24日宣布請辭。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科（Kyrylo Tymoshenko）於24日透過他的官方Telegram帳號同時照片與文字聲明，宣布將正式請辭。他在文中感謝了總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）、各個地方政府官員，以及所有烏克蘭人對於當局工作的信任，但未說明辭職原因。

根據CNN報導，提摩申科在Telegram上發布一張向澤倫斯基請求辭職的信件照片，內容寫道「我請求您依照我自己的要求，解除我在烏克蘭總統辦公室的副主任一職。」他感謝澤倫斯基對他的信任，讓他有機會每一天的每一分鐘都在做對的事，也感謝烏克蘭各區軍事行政當局領導人，和他共同努力打造最強大的團隊，「你們是真正的光榮戰士。」

提摩申科還感謝了包含各地城鎮的市長、總統辦公室團隊的努力，以及所有烏克蘭人對政府工作的信任，最後則感謝妻兒給予的諒解與支持。通篇未提及辭職原因，但烏克蘭總統辦公室當天隨即證實了提摩申科的辭職。

事實上，澤倫斯基前一天就曾經透露，烏克蘭政府內部將有「人事」變動，但並未點名具體官員名單。澤倫斯基表示，「關於政府各部門和其他中央機構、地方政府和執法體系的各級管理人員，尚有部分人事決策，部分將在今天做出決定，有些則在明日。」

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