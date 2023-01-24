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歐盟再增5.45億歐元軍援　「無論多久」都將持續支持烏克蘭

▲▼ 歐盟,烏克蘭。（圖／路透）

▲歐盟23日宣布再增加2筆烏克蘭軍援計畫。（圖／路透）

文／中央社記者田習如布魯塞爾23日專電

歐盟外交部長理事會今天同意加碼對烏克蘭2筆軍事援助共5.45億歐元，包括武器採購及軍事人員訓練。使得俄烏戰爭以來，歐盟對烏軍援總額達36億歐元。

主持會議的歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，烏克蘭戰爭將近一年，戰場情勢仍十分嚴峻，因此歐盟外長今年第一場會議仍必須優先討論烏克蘭。

「烏克蘭必須贏得這場戰爭。」波瑞爾在部長會議後記者會說，歐盟成員國外長們向列席會議的烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）保證，對烏集體支持將持續，「無論要多久」。

歐盟今天同意加碼一筆5億歐元（約新台幣165億元）軍援和一筆4500萬歐元（約新台幣14.8億元）的軍事訓練費用，後者供歐盟去年10月通過成立的烏克蘭軍事援助團（EUMAM Ukraine），在波蘭訓練烏軍所用。

波瑞爾指出，這使得歐盟透過「歐洲和平機制」（European Peace Facility）對烏克蘭的軍援總數達到36億歐元（約新台幣1186億元），再加上經濟、金融、人道等援助，出自歐盟預算的援烏總額達到49億歐元（約新台幣1614億元），「我們對烏克蘭的支持是排第一」。

歐盟外長也表達支持烏克蘭要在戰爭獲得「公正的勝利」訴求，也就是主權獨立和「國際承認疆界下的領土完整」。換言之，烏克蘭要取回2014年被俄國占領的克里米亞（Crimea）。

外長會議也討論在聯合國機制下設立讓俄國負起戰爭責任的機制，包括在荷蘭海牙國際刑事法庭（ International Criminal Court）成立對俄追訴的辦公室。

波瑞爾表示，對俄國經濟再進一步制裁也有討論。他在記者會提出圖表證明歐美對俄國石油的抵制有效，目前布蘭特原油價格為每桶80美元，而俄油售價只有40美元，「主要是印度和中國在買」。

此外，會議也討論撒哈拉沙漠國家和西非沿海國家情勢，包括預定2月在尼日啟動的軍事夥伴團（Military Partnership Mission），由歐盟協助尼日軍隊加強反恐能力。

對於伊朗持續鎮壓異議人士，歐盟也增加對伊朗18名個人和19個實體的制裁，包括伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard）高階官員和政治人物。這是歐盟針對伊朗人權惡化的第4波制裁。

去年9月亞美尼亞與亞塞拜然發生軍事衝突，情勢依然劍拔弩張，歐盟外長會議決定在亞美尼亞設立人員最多可達100名的平民使節團（EUMA Armenia），實地觀察、報告情勢，希望有助兩國當局建立互信。

另對於阿富汗女性遭塔利班政權迫害，波瑞爾說，歐盟外長們也有討論，將在2月外長會議中提出具體因應政策。

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