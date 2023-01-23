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就是要派豹2坦克援烏　波蘭總理：德國批准只是次要問題

▲▼豹2（Leopard 2）是主要服役於德國聯邦國防軍的主戰戰車，共有A1-A7等多個型號，被公認為當今性能最優秀和均衡的主戰戰車之一。。（圖／達志影像／美聯社）

▲豹2主力戰車被公認為當今性能最優秀和均衡的坦克。。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）23日表示，即使沒有獲得德國批准，波蘭也準備將豹式2型（Leopard 2）主力戰車轉出口至烏克蘭。莫拉維茨基表示，德國的許可僅是「次要問題」。

俄烏戰爭開打近一年，美國為首的西方各國上週在德國舉行會談，但德國政府仍不願意向烏克蘭提供豹2坦克。根據路透社報導，基輔當局熱切希望能獲得豹2坦克對抗俄羅斯，但德國製的豹2通常需要柏林當局批准才能轉出口至他國。

莫拉維茨基23日受訪時表示，波蘭會向德國提出轉出口豹2坦克的許可，但這只是「次要問題」。他說，「即使我們沒有獲得批准，我們仍會把坦克轉移到烏克蘭。」

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）日前表示，如果波蘭打算將豹2坦克派至烏克蘭，柏林不會阻撓。然而，德國政府發言人23日表示，目前柏林仍未收到任何授權坦克再出口的申請。

路透社引述國防分析專家穆茲卡（Konrad Muzyka）的說法，假如豹2坦克的使用國未經德國許可就將坦克調遣至烏克蘭，潛在後國可能是柏林當局拒絕為其提供後勤備件支援。

穆茲卡表示，這也就是為什麼對華沙而言，建立一個更大的援烏國家聯盟至關重要，「因為如果存在一個聯盟，德國想要切斷後勤供應所影發的政治問題會大的多。」

莫拉維茨基先前曾表示，各國向德國施壓確實有效果，德國外交部長本週展現出些微不同的態度，不僅不會阻止各國派出豹2坦克援烏，還願意拿出重型裝備和現代裝備援助烏克蘭。

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