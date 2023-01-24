美「小台北」11死槍擊案　兇嫌至少開42槍！家中搜出上百發子彈

▲警方表示，兇嫌至少開了42槍。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國加州洛杉磯蒙特利公園市除夕夜發生槍擊案，72歲兇嫌持9毫米口徑的半自動突擊手槍衝進舞廳內，隨後瘋狂掃射，至少造成11人死亡。警方稍早透露最新細節表示，兇手在案發當時至少開了42槍。當局搜查了兇嫌住家，發現了一把登記在他本人名下的.308口徑步槍、數百發子彈和其他物品，同時也可看出他正試圖自製槍枝消音器。

根據《紐約郵報》報導，72歲槍手21日持半自動突擊手槍闖入蒙特利公園市的「舞星」舞廳（Star Dance），隨後瘋狂掃射，導致多人中彈，至少11人死亡。而警方23日公布最新作案細節，兇嫌在舞廳至少開了42槍。儘管有消息人士稱，嫌犯的犯案動機是因嫉妒尋仇，不過警方不願證實這項消息，僅表示動機仍在調查中。

▲大批民眾到舞星舞廳門口獻花哀悼死者。（圖／達志影像／美聯社）



嫌犯原本還想到第2間舞廳犯案，但被一名英勇男子奪槍制伏，才避免了更嚴重的屠殺。而兇嫌攻擊失敗後，便轉身離開。事後警方循線找到該名男子，但經過一陣對峙後，男子最終自戕身亡。

洛杉磯縣警長盧那（Robert Luna）表示，被害舞廳內的人可能與兇嫌認識，但警方仍需深入調查，由於目前還沒有確切證據，因此尚不打算證實相關消息。盧那也表示，嫌犯1990年曾經因持有非法武器而被逮。

執法部門22日晚間搜索了兇嫌位於赫米特市（Hemet）的住家，除了發現一把.308口徑步槍以及數百發子彈外，還發現他試圖製作消音器。此外，在他自戕的麵包車內也搜出了其他槍枝。