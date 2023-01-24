女獄警「牢裡狂啪」囚犯！整條雪茄塞進下體　為他偷帶違禁品

▲美國一名女獄警和囚犯發生性愛關係被抓包。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

美國一名女獄警涉嫌與男囚犯發生性關係，為了他不惜觸法，偷帶各種違禁品進監獄，並收受超過1.2萬美元（約新台幣36萬元），某次甚至將雪茄塞進自己的陰道以規避出入安檢，遭控70多項罪行。外媒報導指出，女獄警被捕後坦承兩度幫對方口交，但囚犯口供卻提到，兩人曾在監獄不同區域進行5到6次性交。

根據每日星報報導，佛州格雷斯維爾監獄（Graceville Correctional Facility）的女獄警拉瓦娜（Lawana Mekell Sharpe）涉嫌在2021年1月至10月間利用8個不同帳戶收受67筆款項，受賄金額高達1.2萬美元，交換條件是她利用職務之便非法偷渡違禁品進監獄。

然而，調查人員深入追查更發現，拉瓦娜在監獄系統服務商「J-pay」中創立的其中一個電子郵件假帳戶，曾與監獄囚犯互通訊息，進而揭發了她和囚犯之間的不當關係。拉瓦娜被捕後向檢察官坦承，她曾經兩度為一名男性囚犯口交，並將雪茄塞進私處帶進監獄，但否認和對方發生性關係。

不過，起訴書中卻提到，囚犯宣稱自己和拉瓦娜的關係逐漸升溫，後來開始在B棟舍區發生性關係，他「建議」拉瓦娜每天晚上幫他口交，也曾在B棟舍區的不同區域進行至少5到6次性交。拉瓦娜2021年9月30日結束了她在格雷斯維爾監獄的4年職涯，並於今年1月遭拘捕，背負70多項刑事指控。