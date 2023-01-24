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朝向流感疫苗模式！　美FDA提議新冠疫苗「每年固定接種」

▲▼新冠疫苗。（圖／路透）

▲美國食藥局表示，美國將先於各國嘗試推動新冠疫苗年年接種，宛如流感疫苗一年接種一劑的模式。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國食藥局（FDA）23日提議，未來新冠肺炎（COVID-19）疫苗的接種頻率應該朝向流感疫苗的同樣模式，每年固定接種一次，民眾便不再需要記錄已經接種多少劑，或距離上次接種已經相隔多少個月，就能預防感染新冠病毒變異株。

根據美聯社報導，美國FDA在疫苗相關生物製劑諮詢委員會上提議，未來FDA等政府監管單位、獨立專家小組與疫苗製造商可以循著流感疫苗的模式，在每年初夏之前針對特定的新冠變異株共同討論，並在秋季之前生產和推出更新配方的COVID-19疫苗，讓健康的成年人固定每年接種一次疫苗，部分兒童、老年人、免疫力低下等族群則可每年接種兩次。

FDA專家表示，目前接種率加上染疫後自然產生的免疫力，使得許多美國人對病毒具有足夠的預防免疫力，這樣的保護程度已經足以轉向每年接種一次針對最新流行的變異株的加強劑，讓新冠疫苗像流感疫苗一樣年年接種。FDA將在本周稍晚的會議上尋求外部疫苗專家小組意見。

FDA期待透過簡化接種程序與複雜的疫苗版本認定，促進每年的疫苗接種運動，進一步提高全國接種率。報導指出，美國已有超過80%的民眾至少接種了1劑新冠疫苗，但只有16%的人符合去年8月份剛批准的最新版本追加劑疫苗。

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