加州「小台北」槍擊增至11死　72歲男嫌鎖定舞廳！曾在此結識前妻

▲美國加州洛杉磯「小台北」蒙特利公園市（Monterey Park）爆發重大槍擊案，警方公布72歲男嫌正面照。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國加州「小台北」蒙特瑞公園市（Monterey Park）除夕晚間爆發大規模槍擊案，原先傷亡為10死、10傷，但其中一名傷者於23日不治身亡，罹難者增至11人。檢警單位目前仍在調查72歲亞裔嫌犯陳有瑾（Huu Can Tran，音譯）的犯案動機，但據信他是在案發的舞廳結識前妻，檢方因此認為事件具有特定針對性。

根據美聯社、CNN報導，加州洛杉磯蒙特瑞公園市21日槍擊案，造成10人死亡、10人受傷，而當局最新報告指出，洛杉磯郡暨南加大醫學中心（LAC+USC）收治的4名傷患中，其中1人因傷勢過重身亡，使得槍擊死亡數增加至11人，另有1人情況仍處於危急之中。

3名認識72歲男嫌陳有瑾的友人向CNN表示，陳有瑾是第一個槍擊地點「舞星」舞廳（Star Dance）的熟客，雖然是非正式的舞蹈課程，但他曾經在舞廳教舞，也在那裡遇到了他的前妻，兩人相識不久後即在2001年結婚，5年後婚姻破裂，沒有孩子或共同財產，雙方皆不需支付贍養費。要求匿名的前妻表示，每當她跳錯一個舞步，陳有瑾就會感到煩躁不悅，但從未對她施暴。

友人也表示，陳有瑾曾經抱怨舞廳的教練不喜歡他又在「背地裡說他壞話」，陳有瑾還對舞廳的很多人都懷有敵意，總而言之，他很容易生氣，經常在抱怨，似乎不太信任別人。當局搜查了陳有瑾在赫米特市（Hemet）的住家，發現了一把登記在他本人名下的.308口徑步槍、數百發子彈和其他物品，可以看出他正試圖自製槍枝消音器的跡象。