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大陸 大陸焦點 特派現場

暴雪陸服全面關閉　網易2月1日起開放「現金退款」

▲▼暴雪陸服全面關閉　網易2月1日起開放「現金退款」。（圖／翻攝微博）

▲暴雪陸服全面關閉，玩家已經無法登入。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

暴雪娛樂中國大陸區的伺服器24日零時起全面關閉，旗下遊戲包含《魔獸世界》《暗黑破壞神》《爐石戰記》《鬥陣特攻》等都已經無法登入。同時，原代理商網易24日也發出了退款說明，預計將從2月1日起開放退款申請管道，並罕見提出「全現金、全平台」的退款方案。

網易旗下上海網之易網絡科技發展有限公司在《網之易關於暴雪遊戲產品退款安排的初步說明》中提到，由於停服恰逢春節，目前退款相關工作仍在有序準備中，預計將於2月1日開放退款申請通道、公布退款流程細則，屆時玩家可前往「暴雪遊戲服務中心」公眾號查看並提交退款申請。

▼網易公布退款標準。（圖／翻攝網易）

▲▼暴雪陸服全面關閉　網易2月1日起開放「現金退款」。（圖／翻攝網易）

國外遊戲在中國大陸停服的例子相當多，大陸代理商幾乎都是將玩家帳號內未消耗完的虛擬貨幣、遊戲服務轉換為旗下別款遊戲的虛擬或比或服務，也就是俗稱「補償禮包、不退現金」的方案。

不過，網易此次卻罕見提出了「全現金、全平台」的退款方案，且所有可退款商品的結算標準還是採用最高單價，以《魔獸世界》為例，按照之前的定價，半年卡（360元人民幣）和月卡（75元人民幣）平均每天的遊戲時間價格有一定差值，分別為2元（人民幣）／天和2.5元／天，網易將統一按照2.5元／天的最高標準，針對《魔獸世界》符合退款標準的剩餘遊戲時間進行結算。

網易此舉很快在玩家之間引起許多討論，大部分玩家都對網易的處理方式給予了肯定，「網易算是仁至義盡了，最後也沒佔玩家便宜。」「至少走得瀟灑，謝謝網易。」「錢能拿回來，但是青春回憶可能永遠離開了。」

▼暴雪旗下遊戲《魔獸世界》在大陸擁有眾多死忠玩家。

▲暴雪旗下的《魔獸世界》遊戲在大陸擁有眾多死忠玩家。（圖／CFP）

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