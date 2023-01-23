年後宣布室內脫口罩！指揮中心規劃曝　「剩這些場所要戴」

▲指揮中心有望於年後公布第二階段口罩鬆綁政策。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡玟君／綜合報導

中央流行疫情指揮中心在過年前透露，將於年後研擬第二階段的口罩鬆綁，室內改為「正面表列室內需要戴的地方」，其他部分由民眾自主。現在指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞進一步指出，放寬場所就是指民眾日常生活出入的場所，但如醫院、大眾運輸等高風險地方，仍需維持戴口罩。

過年前，指揮中心指揮官王必勝即表示，將於年後研擬第二階段口罩鬆綁，但仍須視春節期間疫情情況，最快1月底就會公布實施詳細規範。

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▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞今日表示，參考鄰近國家如新加坡、韓國的做法，各國口罩室內放寬措施都是針對民眾日常作息會出入的場所，但高風險場所如醫院、長照機構以及大眾運輸等，也都還是要求戴口罩的場合，台灣也會往這個方向研議。他補充解釋，現在室內一律都要戴，只有一些例外狀況不用戴，以後改成絕大部分都不用戴，會明列一些必須戴的場所或時機、活動，從負面排除變成「正面表列」。

另外，今日本土確診數只有10,501例，比起昨日18,871例降了許多，羅一鈞直言，原本就預測過年初二之前確診數會偏低，主要和民眾過年不太喜歡看病就醫以及篩檢減少有關，加上許多診所休息，要預約看診可能從初三開始，明日是反映今日看診確診數，因此可能要初四才會有回補的狀況。

▲去年12月指揮中心宣佈取消室外空間、室外場所應全程佩戴口罩規定。（圖／記者李毓康攝）

國內於去年12月1日實施第一階段口罩鬆綁，取消室外空間、室外場所應全程佩戴口罩規定，室內則應維持戴口罩，惟符合6大條件時可以免戴。而王必勝在年前透露，年後研擬第二階段的口罩鬆綁，室內改為「正面表列室內需要戴的地方」，其他部分由民眾自主決定是否戴。

王必勝解釋，正面表列室內需要戴的地方，例如醫院、長照機構，但細節還要討論，像現在歐美也都是類似作法。他說，預期1月底宣布政策，考量需給大家一段準備時間，不會2/1就上路。另外，新冠肺炎也按照計畫，擬從第五類法定傳染病改為第四類或通報定義修改。