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初四迎財神！新北3處宮廟一次看　拜拜、走春一次滿足

▲石碇五路財神廟呈現金碧輝煌的感覺，相當適合春節參拜求財。（圖／新北市觀旅局提供）

▲石碇五路財神廟呈現金碧輝煌的感覺，適合春節參拜求財。（圖／新北市觀旅局提供）

記者崔至雲／新北報導

明（25）天是大年初四，習俗上是家戶迎接眾神的日子，新北市政府觀光旅遊局推薦民眾新北市境內廟宇與周邊遊程，拜拜加走春一次滿足，像是石碇的五路財神廟、板橋的慈惠宮、三重先嗇宮等，都相當適合民眾前往廟宇拜拜，同時周邊也有值得一訪的景點好去處。

觀旅局首先介紹石碇五路財神廟，到五路財神廟參拜，主要為求財，由於面對一座外型酷似元寶的金寶山，讓這座財神廟香火特別旺。廟宇內部最大特色就是給人一種金碧輝煌的感覺，新春走一遭，為自己或家人祈求開運或沾沾財神廟的喜氣最合適不過，參拜完財神廟後，民眾還可順遊到深坑老街，品嘗知名的豆腐料理或豆腐冰淇淋，感受老街的絕美風華。

▲板橋慈惠宮香火鼎盛，是相當知名的媽祖廟，寺廟內外採用剪黏、雕刻、彩繪作為裝飾，相當華麗精緻。（圖／新北市觀旅局提供）

▲板橋慈惠宮香火鼎盛，是相當知名的媽祖廟，寺廟內外採用剪黏、雕刻、彩繪作為裝飾，相當華麗精緻。（圖／新北市觀旅局提供）

觀旅局說明，位於市區內的板橋慈惠宮香火鼎盛，是相當知名的媽祖廟，寺廟內外採用剪黏、雕刻、彩繪作為裝飾，相當華麗精緻，充分產線傳統建築藝術之美，平時前往參拜的民眾就有許多，逢春節過年期間更是絡繹不絕，參拜完慈惠宮，觀旅局推薦民眾可以順遊板橋地區的「林本源園邸（板橋林家花園）」，園邸內擁有美不勝收的庭園樓閣、綠水假山，以及精雕細琢的迴廊樓宇，也是許多網美穿上特地帶來的旗袍美拍的經典場地。接近傍晚時分，更推薦前往知名的湳雅夜市，琳瑯滿目的美食小吃任君挑選，從夜市頭逛到夜市尾，絕對能大飽口福、滿腹而歸。

▲▼ 新北市五路財神廟、板橋的慈惠宮、三重先嗇宮 。（圖／新北市觀旅局提供）

▲深坑老街 。（圖／新北市觀旅局提供）

對於三重先嗇宮主祀神農大帝，觀旅局建議民眾搭乘捷運至先嗇宮站下車步行約10分鐘就能抵達，先嗇宮為當地古老的廟宇，又稱「五穀王廟」或「五谷王廟」，其廟宇建築特色為「對場作」，意思是由2組匠師各自展現其施作技藝，也具有傳承文化之意涵。來到三重，不能錯過正在展期中的「鴨鴨地景藝術展」，民眾可搭乘捷運至三重站1A或機捷A2站出口，再步行前往展區，幫家中的小寶貝和巨型小鴨彈珠台及可愛的蘑菇拍下美好回憶；當然也可以前往三和夜市一訪在地人氣老店，許多老字號美食都是當地人從小吃到大的經典滋味，更多新北景點歡迎上新北市觀光旅遊網或新北旅客臉書查詢。

▲▼ 新北市五路財神廟、板橋的慈惠宮、三重先嗇宮 。（圖／新北市觀旅局提供）

▲三和夜市。（圖／新北市觀旅局提供）
 

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