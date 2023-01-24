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他曝公司紅包「超敷衍金額」　眾人傻了：跟包給小孩一樣數字

▲新年拿紅包。（圖／記者林懿捷攝）

▲原PO拿到600元紅包，整個氣到睡不著。（示意圖／記者林懿捷攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

每到過年前，很多上班族都期待能領三節獎金、年終或紅包，但真的領到時，不一定開心得起來。就有網友表示，他自認在公司新人中，算是表現最好的，但只拿了6百元的紅包，而同期同事卻拿到1千元，讓他又納悶又氣憤，「600是怎樣？我做錯什麼嗎？」

這位網友在Dcard匿名抱怨，「紅包給600 害我氣到睡不著」，提到資深同事告訴他，紅包金額是考量到全勤、年資跟表現，「以在公司新人內，我也是表現最好的，客人評價都很好。」但當同期同事透露拿到1千元，他整個愣住，「（我）每次都提早到公司上班、準時下班，從沒請假過，600是什麼意思？」

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原PO就心冷直呼，「600不是包紅包最低面額嗎？我也不確定年終到底有沒有了，不敢抱任何期待。」不少網友也傻眼，「600也太敷衍了吧」、「我前公司有兩個工程師升主任，一個+1900，另一個+2000，他們很錯愕差這100差在哪兒？而且升職加這種數字很傻眼」、「600加班費都嫌少。」

還有人表示，「我一個兼職都拿超過1000，600到底是什麼啦」、「我們公司剛到職一個月的新人年終都有2000了，工讀生1000」、「我包給我鄰居家的妹妹也是600（元）」、「過年紅包跟親戚包給小孩的是一樣的欸！」

不過，留言處出現大票更慘的社畜狂嘆，「我沒年終、沒三節、過年沒放假，只有紅包200」、「沒年終、沒三節、沒紅包，薪水還被扣4千多，還臨時告知所有人放無薪假，還被退勞健保」、「過年在醫院急診連值4天班，拿到5百塊超商禮券+兩百塊」、「沒事，我待2年多了，除夕上班拿到空的紅包袋加一張200（元）的刮刮樂。」

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