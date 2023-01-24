被「鬼打牆式」問刮刮樂價格！彩券行員工遇嘴砲客　下秒感動了

▲過年期間，刮刮樂買氣爆棚。（示意圖，非本新聞當事人／記者劉亮亨攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「大家過年放假放得很爽，少不得的當然是刮刮樂。」一位彩券行員工在Dcard發文，說年假期間，要面對比平常還長的工時，還有如蝗蟲一般狂掃刮刮樂的客人，難免身心俱疲，但在百忙之中，卻遇到一個讓他很感動的客人，「這麼站在我的角度為我講話，真的非常令人感動，他一定是個很有同理心的人。」

這位網友日前發文「彩券行員工的感動瞬間」，說有2個客人一起來買刮刮樂，當時A問「請問這邊是多少的？」他則回「第三排開始往下全部都是200（元）的喔！」並明確比出第三排的位置。這時B指著最下面一排問，「這個也是200的嗎？」結果秒被A吐槽，「啊人家都講那麼清楚，第三排下面全部都是200，你還問是腦袋裝屎喔？」

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原PO突然覺得很感動，「雖然我沒表現出來，但我真的超感動，相信A也是服務業吧？」會這樣想的原因，是因為他們對同一個客人反覆回答一樣的問題，是很常發生的事，早就習以為常，也不會認為這樣就是奧客，但A客人如此站在他的角度，使他不禁直呼「一定是個很有同理心的人。」

最後彩券行員工笑說，雖然站到腰酸背痛，腿也抽筋了，那天還是因為這件小事而開心起來，並提醒想買刮刮樂的網友們，「題外話，想知道刮刮樂售價，可以直接看左上角」、「祝大家都中大獎喔！」

貼文讓不少同行心有戚戚焉，「家裡也是彩券行，過年完全不能休息，站到腳快酸死，聽到有人跟我說辛苦了，真的感動到不行」、「同彩券行員工，想說的是，別再選號碼了，要選多久」、「還有一直堅持要挑號碼，就說沒有了，堅持要我們開給他的，或者是態度很差一直催促的，覺得心好累、好厭世」、「還有同個人一大堆刮刮樂要兌獎的時候，條碼都！不！刮！開！到底想怎樣？」