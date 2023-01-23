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初三出遊15大地雷路段一次看！國5北上恐塞到凌晨3點

▲▼15時56分於國3南向376公里處發生2輛小客車追撞事故。（圖／高公局提供）

▲今天下午國道共發生3起小客車追撞事故。上圖為下午15時56分於國3南向376公里處發生2輛小客車追撞。（圖／高公局提供）

記者蔡玟君／台北報導

春節連假已來到第4天，高公局表示，今（23日）下午於國道共發生3起小客車追撞事故與1起車輛故障事件，造成車流回堵3公里，均已排除；國道5號宜蘭至頭城北向路段車流持續「紫爆」，時速剩下15公里。高公局也公布明（24日）初三15處地雷路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發，而國5北上恐連塞17小時，要半夜3點後才紓解。

▲▼國五北向路段塞爆。（圖／高公局）

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▲國五宜蘭至頭城北向路段車流持續「紫爆」。（圖／高公局）

高公局表示，今天下午國道壅塞路段包括國1南向三義至臺中系統、下營系統至永康、湖口服務區至竹北、北向頭份至湖口、北斗至彰化；國3南向中興至南投、柳營至官田系統、田寮至燕巢系統、北向關西至大溪、大山至西濱；國5北向宜蘭至坪林，國10西向旗山端至嶺口，其餘路段尚能維持行車正常。

▲▼13時59分於國3南向115公里處發生2輛小客車追撞事故。（圖／高公局提供）

▲今下午13時59分於國3南向115公里處發生2輛小客車追撞事故。（圖／高公局提供）

▲▼下午13時40分於國5北向3.3公里處發生2輛小客車追撞事故。（圖／高公局提供）

▲下午13時40分於國5北向3.3公里處發生2輛小客車追撞事故。（圖／高公局提供）
另查今日下午13時40分於國5北向3.3公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外側車道，於下午14時15分排除，造成後方車流回堵3公里；13時59分於國3南向115公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內側及中間車道，於下午14時7分排除，造成後方車流回堵3公里；15時56分於國3南向376公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內側車道，於下午16時1分排除，造成後方車流回堵3公里，影響整體車流甚鉅。

今日下午12時25分於國5北向15.7公里處發生1車輛故障事件，占用內側車道，雖於12時45分即排除，惟仍一度造成車流紫爆情形；高公局提醒用路人開車出門前應妥為檢查五油（燃油、機油、動力方向盤油、煞車油、變速箱油）、三水（引擎冷卻水、電瓶水、雨刷水）及輪胎狀況，並做好車輛保養，避免車輛發生故障情形而影響出遊興致，並對整體車流造成影響。

▲▼國道1/24疏運措施。（圖／高公局提供）

▲高公局公布國道1/24疏運措施。（圖／高公局提供）

高公局預判明日重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發。

▲▼國道1/24南下路況預測。（圖／高公局提供）

▲▼國道1/24南下路況預測。（圖／高公局提供）

▲▼國道1/24南下路況預測。（圖／高公局提供）

▲▼國道1/24南下路況預測。（圖／高公局提供）

▲國道1/24白天南下路況預測。（圖／高公局提供）

▲▼國道1/24北向路況預測。圖／高公局提供）

▲▼國道1/24晚上北向路況預測。（圖／高公局提供）

▲▼國道1/24北向路況預測。圖／高公局提供）

▲▼國道1/24北向路況預測。圖／高公局提供）

 ▲國道1/24晚上北向路況預測。（圖／高公局提供）

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