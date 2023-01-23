入夜極凍有雨！初三「下探4°C」越晚越冷　北部高山有機會下雪

▲寒流來襲，明天初三越晚越冷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡玟君／台北報導

寒流來襲，中央氣象局發布低溫特報，從今（23日）開始氣溫就會一路下降，明天初三入夜直到初四清晨是最冷時候，北部、東北部近山與空曠地區可能會出現4度低溫，從今天晚上至明天上午有一波水氣，主要集中在北部和東半部，若水氣與低溫配合，高山地區有機會降雪。

氣象局指出，從今天開始氣溫會一路下滑，初三一整天持續降溫。根據預測，最低溫預估將出現在初三晚上至初四清晨，嘉義以北和宜蘭氣溫約7至8度，近山區的平地沿海空曠地帶可能會再低2度，因此北部最低溫可能會落在4、5度上下；台南、花蓮約9至10度，高屏、台東約11至13度。

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▲氣象局發布低溫特報，提醒民眾注意保暖。（圖／記者屠惠剛攝）

降雨方面，從今天晚上到明天上午有一波水氣，水氣集中在北部和東半部，因此這幾處地區有機會下雨，中南部則是多雲到晴。由於初三越晚越冷，若水氣和低溫配合，北部、東半部地區海拔2000公尺以上高山有機會下雪。

▲氣象局發布未來幾天天氣預測。（圖／氣象局提供）

氣象局也發布低溫特報，今天起至26日清晨寒流影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；今晚至明（24）日台南以北、東半部地區及金門有持續10度左右或6度以下氣溫發生的機率，連江有持續6度左右氣溫發生的機率，請注意防範。



從今天晚上至明（24日）晚上，新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；台北市、台中市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，氣象局也以橙色燈號（指非常寒冷）顯示，提醒民眾注意防範。



新竹市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、花蓮縣、臺東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，連江縣有6度以下氣溫發生的機率，氣象局也以黃色燈號提醒該地區民眾注意。

▲氣象局發布低溫特報。（圖／氣象局）

▲氣象局提醒將有陣風及長浪。（圖／氣象局）



