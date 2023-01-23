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社會 社會焦點 保障人權

快訊／彰化29歲警遭毒蟲猛撞殉職　父母趕醫院「掩面痛哭」認兒屍

記者許宥孺、白珈陽／彰化報導

彰化警分局29歲高姓員警，今(23日)早上值勤完騎車回家，等紅燈時疑遭毒駕的吳男從後方追撞，高員送醫後不治身亡。高員的父母獲知噩耗後，遠從高雄趕抵彰基醫院悲痛認屍，媽媽忍不住掩面痛哭，讓人相當心疼。

▲▼高員的父母趕抵醫院認屍，母親掩面痛哭。（圖／記者白珈陽攝）

▲高員的父母趕抵醫院認屍，母親掩面痛哭。（圖／記者白珈陽攝）

警方表示，高員早上值勤完騎車回家，上午8點多行經彰興路、聖安路口等紅燈時，遭吳男開車從後方高速撞飛十多公尺，送醫後不治身亡。而吳男也因重擊力道過大拋飛車外，受重傷送醫。

▲▼彰化員警等紅燈被撞死。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化員警等紅燈被撞死。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方指出，高員是高雄人未婚，2017年特考班畢業，曾在花蓮縣警察局值勤。今年1月5日才調到彰化縣警局彰化分局快官派出所，沒想到在彰化服務才18天就發生憾事。

據了解，高員下班後要騎車回到住處，準備收拾行李回高雄與父母團員，沒想到下班就遇到憾事，原本一家人要開心團聚，天倫夢卻被毒蟲給撞碎。

▲▼高員的父母趕抵醫院認屍。（圖／記者白珈陽攝）

▲高員的父母趕抵醫院認屍。（圖／記者白珈陽攝）

高員的父母接到噩耗後，已從高雄趕赴彰基醫院認屍，母親忍不住悲痛掩面痛哭，需旁人攙扶。媒體問是否希望重判肇事者，媽媽痛哭無法言語，畫面讓人相當心疼。

警方調查，37歲吳男有多項毒品酒駕前科，追撞高員機車後自己也噴飛車外，身體有多處擦傷，頭部受到撞擊，目前正在醫院救治，酒測值為0。警方在其車內找到一批毒品，詳細事故原因仍待釐清。

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