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連續13年！徐榛蔚偕傅崐萁慰勉高山警　關切中橫交通疏導勤務

▲▼徐榛蔚一行致贈擔服交通疏導勤務員警紅包並進入太魯閣國家公園內視察與慰勤。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼徐榛蔚一行致贈擔服交通疏導勤務員警紅包並進入太魯閣國家公園內視察與慰勤。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚及立法委員傅崐萁大年初一，在花蓮縣警察局局長呂世明等人陪同下，前往中橫公路視察交通，同時也為辛苦執勤的員警們加油打氣。徐榛蔚一行先至富世派出所集合整隊，先致贈擔服交通疏導勤務員警紅包，隨後即驅車進入太魯閣國家公園內視察與慰勤。

合歡山雪季交通疏導勤務自去年12月30日起至今年3月1日止，為期60日，花蓮縣警察局共調派54名警力分9梯次支援勤務，執勤員警除了交通疏導之外，今年迄今並成功救護數名高山症患者及多起救援爆胎、陷入山溝等交通事故。

▲▼徐榛蔚一行致贈擔服交通疏導勤務員警紅包並進入太魯閣國家公園內視察與慰勤。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

自10多年前開始，徐榛蔚即隨時任花蓮縣長的夫婿立委傅崐萁前往中橫慰勤，迄今已連續13年了，而且每年過年都一定遠赴合歡山慰問雪季勤務員警，讓天祥所、合歡所等在高山上執勤的酷寒戰士們倍感溫馨。

徐榛蔚一行人沿途經過長春祠、燕子口、九曲洞、慈母橋、天祥等，沿途視察新城警分局員警站在各重要交通節點疏導與管制車流，整個交通動線通行流暢。

最後徐榛蔚率警察局各級官警在祥德寺大雄寶殿內虔禮膜拜，祈求今年花蓮縣運昌隆，交通安全，讓所有遊客在交通順暢與安全的前提下，暢遊花蓮縣的每一角落，體驗花蓮渾然天成的美景與熱情。

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