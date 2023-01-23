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狠斷10年婚被娘家狂飆　爸過年前突撥「1通電話」…她心酸哭了

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者朱祖儀／綜合報導

農曆春節是一家團圓的日子，不少人會提前準備返鄉。但一名女網友表示，去年悄悄和前夫離婚，一段時間後娘家才知道她淨身出戶，氣得打電話狂罵。她因為不想被家人嘮叨，原本打算這次過年就不回家了，沒想到爸爸卻打了一通電話，讓她備感溫馨。

原PO在Dcard發文表示，去年在沒有告訴任何親友的狀況下，和前夫結束了10年的婚姻，她選擇淨身出戶，也同意小孩的監護權歸給男方。但沒有永遠的秘密，消息還是傳了出去，半年後娘家得知此事瞬間爆炸，氣得打電話痛罵一頓。

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原PO表示，因為不想要被家人問一大堆問題，所以本來打算今年過年不回家，沒想到前幾天爸爸突然打電話說，「回來吃年夜飯，不要自己一個人待在租屋的地方，有什麼事可以講，有委屈也可以說，回來吃年夜飯吧」，讓她覺得很感動，也說如果回家被言語轟炸，應該還撐得住，但若是家人走溫情暖心路線，她可能會忍不住淚崩。

文章曝光後，網友紛紛表示「回家吧，哭一哭，沒有什麼事情過不去，未來會更好喔」、「家是妳的避風港，回去吧，在爸媽眼裡，妳永遠是他們的孩子」、「回家吃年夜飯吧，好好哭一場，新的一年新的開始，祝福原po，新年新開始喔」、「回家吧，爸爸已經開口了～加油」、「辛苦了，抱一個！家人可能不善言辭，但心裡還是很愛妳的，回家過年好好休息，新的一年一定會更好的」、「回家吧，家裡永遠是你的靠山，想哭就哭，沒事的」、「家絕對是妳最好的避風港，你爸都打電話給你了，不會讓你不好過的，之後就可以常回去了」。

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