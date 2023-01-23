越晚越冷！19縣市低溫特報　「雪崩式降溫」急凍5°C時間點曝

▲氣象局表示從今天開始越晚越冷，北部最低可能出現5度低溫。（圖／氣象局提供）

記者蔡玟君／台北報導

農曆春節連假今（23日）進入第四天，接下來出門走春就要注意保暖了！中央氣象局今天上午發布低溫特報，從今天起至26日（初五）清晨受到寒流影響，容易出現10度以下低溫，今天晚上至明天晚上苗栗以北將可能出現6度以下氣溫，氣象局也預估，最低溫預估落在初三晚上至初四清晨，北部最低溫可能到5度上下。

氣象局表示，今天開始受到寒流南下影響，白天氣溫會稍微上升，升溫後溫度就會持續下降，初三一整天持續降溫。根據預測，最低溫預估將出現在初三晚上至初四清晨，北部、東北部都會地區約7至8度，近山區的平地沿海空曠地帶可能會再低2度，因此北部最低溫可能會落在5度上下；中、南部低溫約8至10度，花東約10至11度。

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氣象局表示，初五會稍微回溫、天氣較好，初六再次受到強烈大陸冷氣團影響，氣溫會逐漸下降，但後面這波較弱，預估北部、東北部氣溫約10至11度，中南部地區12至13度，可以看到未來一周天氣偏冷。

▲未來一週天氣大致上偏冷，民眾出門要注意保暖。（圖／氣象局提供）

降雨方面，氣象局指出從今天到初四北部、東半部有局部降雨，中南部則是多雲到晴，這三天水氣以初三最多，高山地區有下雪機會，在北部、東北部2000公尺以上高山，中部是3000公尺以上高山，從今天晚上至初四都有機會，而初三水氣最多，整體而言，北部、東北部山區降雪機率較高。

而初五水氣減少，天氣為多雲到晴，東半部有局部性降雨，水氣並不多，以大台北地區、東半部會有局部降雨，桃園以南則是多雲到晴。整體而言，今天開始寒流南下，各地天氣越晚越暖，從今天到初四受到寒流影響，民眾要記得注意保暖；從今天晚上開始，沿海就會出現風大、浪大情況。

▲氣象局也發布低溫特報。（圖／氣象局）

氣象局也發布低溫特報，今天起至26日清晨寒流影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；今晚至明（24）日台南以北、東半部地區及金門有持續10度左右或6度以下氣溫發生的機率，連江有持續6度左右氣溫(發生的機率，請注意防範。

從今天晚上至明（24日）晚上，新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；台北市、台中市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，氣象局也以橙色燈號（指非常寒冷）顯示，提醒民眾注意防範。

新竹市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、花蓮縣、臺東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，連江縣有6度以下氣溫發生的機率，氣象局也以黃色燈號提醒該地區民眾注意。