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除夕夜圍爐！她酸表弟「做外送」很低端...網全怒了下場慘

女網友認為，外送終究是外送，永遠低端。（示意圖／報系資料照）

▲女網友認為，外送終究是外送，永遠低端。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

過年回家圍爐，最怕遇到親戚問東問西。一名女網友透露，表弟圍爐當天快吃飯時才回來，後來告訴大家在做外送，好的時候一個月有10萬，讓她嗤之以鼻酸，「外送終究是外送吧？永遠都是低端，還在那邊講得好像自己多厲害？」貼文一出意外惹火上萬名網友。

原PO在Dcard以「就算薪水高，但你終究只是外送的好嗎」為題發文，表示除夕圍爐時真的快笑死，大家在準備差不多的時候表弟回來，大家看到他進門後就開始酸他「事業做很大喔」、「董事長回來了」之類的。之後吃飯時，表弟說，因為不喜歡一成不變的工作，所以改做外送，薪水5萬起跳，好的時候大約可以月入10萬。

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原PO直言，自己聽完後很問號，對她來說，外送根本就是一份沒有未來性的工作，「有自信是好事啦弟弟，但真的不要自己講出來，很丟臉。」她指出，平輩最好的有工程師，月入差不多4萬多，但是薪水高真的不代表能力，「我自己也是做行政職的，薪水普通，但抬得起頭。」她認為，「外送終究是外送吧？永遠都是低端，還在那邊講得好像自己多厲害？笑死，後來我們全家一樣是繼續酸他外送。」

文章曝光後惹怒萬名網友，紛紛開轟原PO，「他EQ不錯，知道會遇到一群嘴賤親戚還是願意來圍爐」、「我覺得他最可悲的是有你們這種親戚」、「每個行業都很辛苦，都是自己努力拚出來的，妳不喜歡但請尊重」、「有夠噁，照妳的意思，林北醫生是不是比妳這行政職的高端多了，職業無貴賤啦，這篇噁心到想吐」。

但也有不少人質疑文章真實性，「現在的反串文越來越厲害了」、「姜太公釣魚囉」、「工程師怎麼可能月薪4萬，根本唬爛文」、「感覺是一篇假貶低真捧外送的文」。

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