春節期間「12生肖運勢排行」出爐！命理師：屬雞躺平也賺錢

▲命理專家分享本週12生肖1月23日至1月28日運勢。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

本周是農曆春節連假，命理生肖專家曼樺老師分析，1月23日至1月28日生肖運勢，本周屬雞的人，無論是在事業、財運、愛情還是健康方面，運勢都相當不錯，要好好把握機會。

《本周事業運前三名》

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1.羊

本周運勢忙碌，行運很旺，為第一名。過年期間人氣旺，好朋友相聚，也連接了不少生意的合作契機。

1.狗

本周運勢行運暢旺，心情開朗，同為第一名。不管年後公司人事如何安排，做好自己，跟對領導最重要。

2.雞

本周運勢旺旺，好事不斷出現，為第二名。年前的忙碌告一段落，過年喘口氣，年後才是大顯身手的好時機。

3.龍

本周運勢開始轉吉，為第三名。與友人碰面吃飯，沒想到收穫了許多合作機會，年後可以好好企劃合作。

3.猴

本周運勢人緣大好，同為第三名。過年熱鬧的氣氛凝聚，好好把握，借力使力，來開創新一年的事業局面。

《本周財運前三名》

1.羊

過年期間一樣忙碌，但忙得很開心，很有收穫。財運源源不絕，雖不是大筆進來，卻超越許多同時期的人。

2.雞

賺錢的契機一直都在，賺錢的模式也不分地域，不分時間，新的電商模式，確實讓你躺平的時候也賺錢。

3.虎

本周財運不錯，許多事情的安排胸有成竹。過年期間財運旺旺，與家人親朋好友的小聚打打麻將，怡情養性，更是開心。

《本周愛情運前三名》

1.雞

單身女性過年期間人氣很旺，愛情桃花開展，魅力大增，讓你在朋友聚會中，成為被關注的焦點。

2.牛

愛情運甜蜜，目前是一種放鬆，放假的情緒，與女友一起迎接新年，吃喝有餘，好像天天都有喜事發生，一切盡在不言中。

3.猴

愛情運加分，為交往半年的男朋友準備過年的新衣服，希望他會喜歡，更能體會到你愛他的那一份情懷。

《本周健康運前三名》

1.狗

健康運不錯的同時，好不容易瘦下來4公斤，過年期間又是難過的美食關卡，一定得堅持運動。

2.雞

健康運不錯，過年期間外出旅遊，應該注意防風寒等保護，特別是冬季臉部乾燥，面膜補水，乳液保濕尤其重要。

3.羊

健康運勢不錯，注意過年期間甜食與甜飲的攝取，運動代謝不足囤積了脂肪，小心年後體重要飆升。

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