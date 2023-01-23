你也是心軟人嗎？新的一年練習「拒絕做爛好人」守住自己的能力範圍

▲新的一年期許「多為自己想一些」。（示意圖／pxhere、翻攝自pakutaso.com、pixabay）

記者萬玟伶／綜合報導

人心向來被看做是這世上格外複雜的「系統」之一，有些人總是能捍衛自己的界線，不會讓他人的要求輕易越過自己的需求，有些人則容易把他人的需求擺在自己前頭，經常性的「不懂拒絕」、特別容易心軟，不僅時常成為別人眼中的爛好人，有時甚至反過來害自己被誤會。曾出版《別在該動腦子的時候動感情》、《別讓相愛，敗給了相處》、《從此不再為難自己》等作品的暢銷勵志書作家采薇，在新書《不要用別人的腦子思考你的人生》也展現她金句連發的功力。新的一年如果期許自己「多為自己想一些」，或許照著采薇的心法與經驗好好練習，不失為是一個自我成長的機會！

采薇在某一篇章中就直言，相信很多人都有朋友突然聯繫，表示「最近手頭緊，能不能借我三千塊錢，我發了薪水就還你」之類的經驗，但有些人即使「提款卡裡沒剩多少錢，但一想到與朋友多年的交情，還是抹不下面子拒絕。於是打腫臉充胖子把卡裡的錢統統轉給朋友，而自己後半個月卻只能天天吃泡麵度日。」

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但往往時間過去了，朋友卻隻字不提還錢的事，「你的手頭雖然很緊，但還是抹不下面子，心裡想著再等等，沒準下個月朋友就會還錢。一轉眼到年底了，你的朋友還是沒有動靜。這下你有些慌了，畢竟過年回家開銷可不小，你鼓起勇氣問朋友什麼時候還錢，朋友各種推辭，你翻出當初的聊天記錄發給他，他倒生氣了。『不就三千塊錢嗎，用得著催嗎？怎麼這麼小氣！』你的三千塊錢終於要回來了，可朋友到處跟別人說你不仗義，為了幾千塊錢，連交情都不要了，搞得一些不明所以的朋友都以為你摳門。」

這種時候一定會覺得特別委屈，畢竟好心借錢的人反倒被當做是小氣的人了？采薇分析，「很多人不懂得拒絕別人。與人為善，在適度的範圍內幫助別人當然是美德，也會給你贏來好名聲。但是，答應別人的請求需要三思而後行，如果超出自己的能力範圍，沒準一片好心還會引來抱怨。」

她以自己過去的經驗為例，「在上大學的時候，我有一個老好人同學，家裡是農村的，父母覺得他能在大城市紮根特別有面子，凡是同鄉到城裡總是讓他接待。他礙於老鄉情面，也不好拒絕，那些年前前後後接送老鄉、請吃飯、去景區，花了不少錢。有一次一個老鄉從老家進城，帶著老父親治病，因為找不著城裡大醫院的門路，想請他幫忙。同學並不熟悉醫院裡的關係，但又不好拒絕，還是答應了下來。結果整整一周，他在醫院裡像沒頭蒼蠅一樣亂轉，也沒找到合適的醫生。最後，老鄉帶著家人回老家治療了，據說因為耽誤了一周的時間，老父親的病情有所惡化，還落下了後遺症，從此同鄉就開始抱怨這位同學了。」

采薇認為上述的箇中問題就在於，「這位同學答應得太早，又拒絕得太晚，導致犯了錯誤，好心辦壞事。所以，在答應給別人幫忙之前，先問問自己，這事到底能不能辦。如果不能辦，禮貌地推辭總比勉強答應下來要好。假如你說不能辦，他會另想辦法；假如你說能辦，他就只能等你的結果。一旦事情搞砸了，他反而會怨恨你。」

她引述知名作家三毛曾經說過的說，「不要害怕拒絕別人，如果自己的理由出於正當。因為當一個人開口提出要求的時候，他的心裡本就預備好了兩種答案，所以給他其中任何一個答案，都是意料中的。」

「不要太早答應別人的請求。」采薇開示，「不論是對朋友還是對家人，如果那個請求是無聊、乏味或是會損害自己利益的，你應該學會斷然而禮貌地拒絕，不要拖得太晚，引火焚身；如果你已經答應了別人，就應該遵守諾言，盡力去兌現，在進行過程中如果發現自己沒有能力兌現承諾，就要儘早與對方說明，否則拖到最後，不僅兌現不了承諾，對方也會因為等候而浪費時間。」

新的一年不妨照著采薇的說法，練習重拾自己的人生。「不要害怕得罪人，每一個拒絕都有價值，每一個放棄都有必要的理由，你的生活也不容易，你必須多為自己考慮一點。學會拒絕別人，才是愛自己的開始。」

《不要用別人的腦子思考你的人生》

作者：采薇

出版社：時報出版

出版日期：2023/01/17

ISBN：9786263532984