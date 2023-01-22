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別以為自己離法院很遠！暗黑律師教你怎麼踏出勝訴第一步

▲▼ 律師揭破常見離婚話術真面目　這10句別輕易相信！。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲找對律師，就能在緊要關頭大大地幫自己甚至全家族一把！（示意圖／pexels、pixabay）

記者萬玟伶／綜合報導

如果不是曾經跑過法院，多數人對於找律師這件事，可說是完全沒有一點頭緒。別以為大過年談這個話題很觸霉頭，其實很多時候一個小車禍、連假逛街不小心刷爆的卡債，都可能衍生出需要跑法院的結果，這時小老百姓最需要的就是一位法庭代言人——律師。曾經在PTT以一篇〈George and Mary 現金卡害了多少人？〉獲得廣大網友迴響與認識的「法老王律師」王至德，不只以《律師也有良心，怎麼了嗎？》一書，以曾經接手過的案件經驗，傳授讀者不可不知的法律小知識，同時也列出找律師的基本原則，讓突然有律師需求的讀者不手忙腳亂，勇敢踏出勝訴的第一步！

❶找律師之前一定要確認他是個正牌的律師
雖然說有律師牌不見得就很厲害，可是起碼出錯的機率比較低，而且因為受律師法的規範，比較有保障，而且其實能通過律師考試，都代表有基礎的法律專業能力，再怎麼差也差不到哪裡去，所以不要再聽信什麼不是律師打官司比律師厲害的鬼話了！

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❷律師要找自己信任的
律師是一個你必須對他掏心掏肺的把身家都交代清楚的人，如果沒有足夠的信任感，你怎麼會敢把事情跟他說呢？

▲▼律師，上班族，白領。（圖／Pixabay）

⑴ 不要找會用旁門左道的律師
他的旁門左道不見得是用來幫你打官司呀，也可能是拿來對付你呀……。

⑵ 不要找太便宜的律師
每個人一天都只有24小時，一年也都只有356天，律師也一樣，收費便宜代表他得接更多的案件才能維持一定的收入，他的案件愈多，處理你的案件的時間就愈少。

❸家事案件的律師要怎麼找
家事案件的勝敗常常不在判決的勝敗，只想打贏官司的律師不會是一個好的家事律師。而目前比較常在處理家事案件的律師都開始接受一些額外的專業訓練，目的就是在協助當事人可以理性的處理他們的案件，並且減少訴訟以外的損失（與家人失和、讓孩子為難等等），所以如果是家事案件的話，還是盡量找長期都有在處理家事案件的律師來處理會比較好。

❹找大型事務所的律師比較好嗎？
一般來說，找大型事務所的好處是不怕被假律師騙，但通常費用比較高，畢竟標的金額太小的案件，就算贏了，拿到的錢也都拿去付律師費了，是在瞎忙什麼啦？！小所律師案件比較少，不過要小心求證免得找到假律師。

❺找有名的律師比較好嗎？
有名的律師本來就不一定比較會處理案件，他會出名可能是跟我一樣很會發廢文（誤），跟他的專業能力不見得能夠畫上等號，而且有名的律師通常收費也比較高，能不能得到相對應的品質也是很大的疑問。

❻第一審打輸了，要不要換律師？
陣前換將向來是兵家大忌，我覺得除非是第一審的律師真的打得荒腔走板，不然還是盡量找同一個律師繼續打下去比較好，一來是原來的律師對於案件比較熟悉，換個律師等於整個都要重新來過，有時候你會覺得你已經有跟律師講了，不過卻是跟上一個律師講，不小心可能會遺漏重要的訊息，這樣對案件自然不太好。

❼要小心什麼樣的律師？
⑴ 打包票會贏的律師
只要審判的法官還是人的一天，就不會有包贏的訴訟。因為每個案件或多或少都有需要法官用自由心證判斷的空間，只要有這個空間存在，那就不會有包贏的官司，只要是稍微有點經驗的律師都知道這個道理，所以會打包票說會贏的律師，要嘛是經驗不足，要嘛他根本就不是律師，無論是哪一種，都不會是你需要的律師！

▲▼考試，律師考試。（圖／Pixabay）

⑵ 無法掌握案情的律師
律師無法掌握案情可能有幾種，一種是跟當事人溝通不良導致無法掌握案情，一種是律師的理解能力不好，一種是律師太忙導致沒時間好好理解案情，其實不管是哪一種，也不管是誰的問題，重點是這個律師跟你的頻率就是對不上，那還是快點換一個律師比較好，免得因此打輸了官司。

⑶ 主動說跟法官、檢察官有關係的律師
真的有關係的不會主動講，會主動講的通常都有問題，而且有關係也不見得有用，什麼待過法院、地檢署的都沒啥屁用，不然像我當過法院的法官助理、地檢署的書記官不就飛上天了？

⑷ 自稱副所長不自稱律師
律師事務所所長必需是律師，有律師資格的人就算當了事務所所長、合夥人通常也還是會自稱律師，不自稱律師的都可以去查一下是不是真的律師，之前我查到好多「所長」、「副所長」都沒有律師資格，尤其是副所長幾乎都不是律師。

⑸ 親友在當律師
如果是家事案件或是對造也是他的親友的話最好不要找他，因為兩造都是親戚，他也為難，如果對造是別人的話，那建議找他，因為律師通常不敢亂辦親友的案件。

▲▼時報出版 。（圖／時報出版提供）
《律師也有良心，怎麼了嗎？：卡債不用全還、車禍對方錯了還是可以告你、獲得遺產竟被告侵占……36個需要律師的煩心事，讓暗黑律師法老王為你解惑！》
作者：法老王律師王至德
出版社：時報出版
出版日期：2022/05/03
ISBN：9786263353046

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